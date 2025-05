Bobić: Latem będzie 10-15 ruchów transferowych

Poniedziałek, 19 maja 2025 r. 21:18 źródło: onet.pl / Przegląd Sportowy

Fredi Bobić udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu, w którym mówił o bieżących sprawach związanych z pierwszą drużyną, które wymagają poprawy. Latem możemy spodziewać się od 10 do 15 ruchów transferowych w dwie strony. Oto kilka ciekawych wypowiedzi szefa operacji piłkarskich stołecznego klubu:









- Mamy dobrą kadrę, ale nie jest ona zbalansowana. Na niektórych pozycjach jest zbyt wielu graczy o podobnym profilu, na innych brakuje piłkarzy o określonych cechach. Trzeba zmienić strukturę zespołu uwzględniając takie czynniki jak wzrost, szybkość, wiek. Czeka nas sporo roboty.



- Przede wszystkim należy poprawić komunikację wewnętrzną pomiędzy departamentami. Klub to organizm i aby funkcjonował dobrze, każdy dział musi rozumieć swoją rolę. Potrzebujemy też zmienić sposób zarządzania budżetem.



- Zimowe okno transferowe to nie jest dobry moment na wydawanie pieniędzy. Wybór zawodników jest ograniczony, ceny są wyższe niż latem. Nie mamy na wydanie stu milionów, więc środkami trzeba gospodarować rozsądnie. Dlatego musimy zastanowić się, kogo potrzebujemy, a kogo nie, kogo kupimy, kogo sprzedamy, a kogo weźmiemy z akademii.



- Czuję, że to bardzo nerwowy moment. Na ten sezon patrzę jednak jako ktoś z zewnątrz, bez emocji. I co widzę? Piąte miejsce, Puchar Polski oraz ćwierćfinał Ligi Konferencji. Czy to zły wynik? Myślę, że nie. Zrealizowano dwa z trzech celów. (...) Nie chcę bronić naszych zawodników, lecz musimy pamiętać, że za nimi trudny sezon. Spośród wszystkich polskich klubów Legia zagrała najwięcej spotkań. Czy była na to gotowa i miała odpowiednie doświadczenie? Moim zdaniem nie do końca.





Całą rozmowę z Fredim Bobiciem możecie przeczytać na onet.pl.