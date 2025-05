Pogoń Grodzisk Maz. zostanie klubem satelickim Legii?

Pogoń kilka dni temu zapewniła sobie awans do 1. ligi. Ośrodek treningowy Legii znajduje się niedaleko Grodziska Mazowieckiego, w tej samej gminie. Wiadomo, że Pogoń swoich domowych meczów nie będzie rozgrywać w Grodzisku Maz., ponieważ stadion miejski nie spełnia wymogów, a jego przebudowa zajmie dużo więcej czasu. Klub dostał licencję na nowy sezon pod warunkiem, że będzie grać na stadionie Znicza Pruszków.

Jak informuje serwis goal.pl, Legia Warszawa poszukuje klubu satelickiego, w którym mogłaby rozwijać swoich młodych zawodników, którzy nie łapią się do szerokiej kadry pierwszego zespołu albo potrzebują więcej szans na grę i zbierania doświadczenia. Podobno “Wojskowi” prowadzą rozmowy w tej sprawie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

WoLa - 13 minut temu, *.centertel.pl Szkolenie w miodek akademy jest na dnie i dla tej Pogoni lepiej będzie jak z mioduskim nie będą mieć nic wspólnego... odpowiedz

