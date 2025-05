Z obozu rywala

Stal przed meczem z Legią. Czas pożegnania

Piątek, 23 maja 2025 r. 09:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa zakończy sezon 2024/25. Ostatnim rywalem "Wojskowych" będzie Stal Mielec. Mielczanie od początku rozgrywek prezentowali bardzo nierówną formę, notowali też fatalne serie bez zwycięstwa, co kończy się dla nich spadkiem z ligi po pięciu latach. Stal będzie jednak chciała godnie pożegnać się z Ekstraklasą, a już wielokrotnie potrafiła napsuć Legii krwi. Zapraszamy na ostatni raport z obozu rywala w tym sezonie.