Nowy program PZPN zastąpi Pro Junior System

Podczas posiedzenia zarządu PZPN, które odbyło się w poniedziałek, zatwierdzono wdrożenie programu Młodzieżowiec 2.0. System ma na celu promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, a także 1. i 2. Ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów. W przeciwieństwie do dotychczasowego Pro Junior System, nowy program oferuje szerszy zakres możliwości zdobywania punktów. Kluby będą nagradzane nie tylko za minuty rozegrane przez młodzieżowców w ligach krajowych, lecz także za: • występy młodzieżowców w pierwszej reprezentacji Polski i kadrze U-21, • minuty gry w europejskich pucharach (Liga Mistrzów, Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA), • udział w rozgrywkach Pucharu Polski, • minuty rozegrane przez wypożyczonych zawodników w klubach Ekstraklasy, 1., 2. oraz 3. Ligi. Jedną z kluczowych zmian jest także nowy sposób podziału środków finansowych. Zamiast nagradzać wyłącznie najlepsze drużyny (z miejsc 1-7), pula zostanie rozdzielona na wszystkie kluby, proporcjonalnie do zdobytych przez nie punktów w programie Młodzieżowiec 2.0. Pula nagród w programie wynosi łącznie minimum 28 milionów zł na sezon, z czego na nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 1) Kluby Ekstraklasy – 10 mln zł, z czego 4 mln zł ze środków PZPN i 6 mln zł ze środków Ekstraklasa S.A , 2) Kluby 1. Ligi – 12 mln zł, 3) Kluby 2. Ligi – 6 mln zł. Wprowadzono również wyższy mnożnik dla wychowanków o dłuższym stażu w klubie. Dotychczasowy mnożnik x2 dla zawodników szkolonych w klubie ponad 3 lata wzrasta o 0,1 za każdy dodatkowy rok szkolenia (maksymalnie x2,5). Tzn., że zawodnik szkolony w klubie będzie punktował: – 4 lata x 2,1 – 5 lat x 2,2 – 6 lat x 2,3 – 7 lat x 2,4 – 8 lat x 2,5.

Polski Związek Piłki Nożnej przyjął nowy program rozwoju młodych zawodników – Młodzieżowiec 2.0. Od sezonu 2025/2026 zastąpi on dotychczasowy Pro Junior System w Ekstraklasie, 1. Lidze i 2. Lidze.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.