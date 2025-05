Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Hanys (L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A co on tam zrobi?Mały niezamożny klub,średniak pierwszoligowy.Słuch o nim zaginie,do chwili jak go zwolnią odpowiedz

Pete - 3 godziny temu, *.186.144 "Moryzko"?? "rozocznie"???? odpowiedz

Chcesz być silny, chcesz być zdrowy, szanuj Łódzki Klub Sportowy! - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak go oceniacie? Puści z torbami właściciela ŁKSu? Pytam, bo tu i ówdzie można usłyszeć, że lubi palić kasą w piecu. Na dodatek narcyz i atencjusz? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Chcesz być silny, chcesz być zdrowy, szanuj Łódzki Klub Sportowy!: nie no, bez przesady, CV ma potezne jak na was, skaut w MU, Chelsea, sciagnal nam Morishite, Oyedele, ŁKS to chyba zawsze chcial promowac mlodziez? To kogos ciekawe powinien sciagnac. Jak na 1 lige to spoko. odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Chcesz być silny, chcesz być zdrowy, szanuj Łódzki Klub Sportowy!: u nas to chyba szału nie zrobił. Kto wie może u was coś pokaze odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.