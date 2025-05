Legia potwierdza przedłużenie konktraktu Augustyniaka

Środa, 21 maja 2025 r. 16:13 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła to, co wcześniej zakomunikował Rafał Augustyniak. W związku z wypełnieniem odpowiednich warunków kontrakt zawodnika został przedłużony do końca maja 2026 roku.



32-letni pomocnik łącznie w barwach Legii wystąpił w 107 meczach, strzelając 11 goli.