Aktywowana została klauzula przedłużenia kontraktu 20-letniego obrońcy Legii Warszawa, Jana Ziółkowskiego . Umowa, która miała obowiązywać jeszcze przez rok, została wydłużona o kolejne dwa sezony, czyli do 31 maja 2028 roku.

Znawca - 17 minut temu, *.interkam.pl Teraz przedłużyć Kapuadiego i Elitima!🙏 odpowiedz

Warszawiak1234 - 36 minut temu, *.play.pl Ok wszystko pięknie ale dlaczego Feio ma zostać w Legii?!?! odpowiedz

Roen - 28 minut temu, *.centertel.pl @Warszawiak1234: bo tani tak jak sztab? odpowiedz

Znawca - 18 minut temu, *.interkam.pl @Warszawiak1234: na to się niestety zanosi.Kolejny sezon kopania się po czole i faz przejściowych. Oby nie został. odpowiedz

Barnaba - 53 minuty temu, *.orange.pl To już druga dobra wiadomość dzisiaj. A nawet lepsza, bo Rafał już starszy i coś w tej kolejce mocno loty obniżył. Może nowy trener lepiej zmotywuje tego walczaka.

Młody dobrze prowadzony i bez kontuzji na długie lata powinien być filarem Mistrza Polski Legii Warszawa. A może i reprezentacji, bo na jego imiennika Bednarka to ja nie mogę patrzeć. Ale to pewnie tylko moje pobożne życzenia, bo zaraz redaktorki, menagosy i łasy na kasę właściciel opylą chłopaka za paczkę fajek. Życie...😢 odpowiedz

Mateusz z Gór - 44 minuty temu, *.orange.pl @Barnaba: Legia powinna dążyć do utrzymywania najlepszych wychowanków, aby kadra była dobrze zrównoważona. Nie zawsze to będzie możliwe, ale musimy przestać sprzedawać wszystkich najlepszych wychowanków. odpowiedz

2ba - 1 godzinę temu, *.236.172 Super wzmocnienie, bedzie filarem naszej obrony, tylko zeby nie bylo jakies smiesznej kwoty odstepnego w tym kontrakcie odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I bardzo dobrze mam nadzieje że nie obniży lotów pogra dłużej w Legii i pójdzie do dobrego klubu a Legia dobrze na nim zarobi odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Super wiadomość. Powodzenia młody 💪👍 odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dobry ruch...nie pójdzie za frytki... odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl @robochłop: Oby w ogóle nie poszedł, a jak juz to za jakieś fajne pieniądze odpowiedz

