Koszykówka

Zapowiedź 4. meczu ćwierćfinału play-off z Górnikiem Wałbrzych

Środa, 21 maja 2025 r. 19:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia może w czwartek skończyć serię play-off - jeśli zwycięży w Wałbrzychu po raz drugi. Legioniści po wtorkowej wygranej na parkiecie Górnika, mogą zapewnić sobie awans do półfinału w czwartkowy wieczór. Nasz zespół kontynuuje serię wyjazdowych zwycięstw - w Orlen Basket Lidze podopieczni Heiko Rannuli wygrali już 9 kolejnych spotkań.



We wtorek Legia przeważała przez większość spotkania, wygrała trzy kwarty i tylko w ostatniej gospodarze byli lepsi o jeden punkt. Legioniści zagrali twardo w obronie, czego efektem było zatrzymanie wałbrzyszan na 64 punktach. Po raz trzeci legioniści zatrzymali Górnika sporo poniżej ich średniej punktowej z obecnego sezonu. I choć nasi gracze wcale nie byli w najwyższej dyspozycji rzutowej (42.3% z gry), to w pełni zasłużenie zwyciężyli. W porównaniu do spotkania numer dwa, rozegranego w hali na Bemowie, cieszyć może coraz lepsza gra zespołowa, dzielenie się piłką, co przełożyło się na 18 asyst. Legioniści zdobyli też 74 punkty, wymuszając aż 25 przewinień i zdecydowanie lepiej niż gospodarze wykonywali rzuty wolne (21/27). Jak zauważoo podczas konferencji prasowej, z rzutami osobistymi największe problemy w zespole Górnika ma Ikeon Smith, który trafił tylko 1/11 w ostatnich trzech meczach przeciwko Legii. Trener Adamek pytany o ten fakt na konferencji prasowej mówił, że może chodzić o kwestie psychologiczne.



Inna sprawa, że Smith miał i tak najlepszą skuteczność z gry (36.4%) spośród trzech kluczowych wałbrzyskich obwodowych. Gilbert zanotował zaledwie 20 procent skuteczności (20%, w tym 0/6 za 3), a Gotcher - bohater meczu w Warszawie - zaledwie 14.3% (1/7 z gry, 0/3 za 3). I choć w przypadku Gotchera - zawodnika grającego z charakterystyczną opaską na czole - pamiętamy go z kluczowej trójki z meczu numer dwa, to w żadnym z dotychczasowych trzech meczów przeciwko Legii, nie zaliczył dobrej skuteczności. Kolejno miał: 1/6, 3/10 oraz 1/7 z gry, w tym 2/12 za 3 pkt.



W barwach Legii słabszy pod względem punktowym mecz rozegrał Kameron McGusty - MVP sezonu zasadniczego i najlepszy strzelec ligi. Kameron po raz pierwszy w tym sezonie nie zdobył choćby punktu w pierwszej części spotkania. Trener Rannula przekonuje jednak, że jest zadowolony z występu lidera naszej drużyny, który nie forsował rzutów (w całym meczu 2/9 z gry) i grał przede wszystkim dla drużyny. Kameron rozdał 5 asyst, zebrał 5 piłek, a z nim na parkiecie (grał 32:22 min.) mieliśmy bilans +14.



W czwartek obie drużyny zagrają w tym sezonie po raz siódmy. Na razie bilans jest remisowy - legioniści i wałbrzyszanie wygrali po trzy razy. Wygrana Legii będzie oznaczać zakończenie serii i awans legionistów do półfinałów, w których zmierzą się (do trzech wygranych) z Anwilem lub Twardymi Piernikami (rywalizacja od wtorku). Zwycięstwo Górnika oznaczać będzie konieczność rozegrania decydującego, piątego spotkania, które w sobotę rozegrane zostanie na Bemowie.



Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport 1. Bilety kupować można TUTAJ. Możemy spodziewać się, że podobnie jak we wtorek, hala wypełni się niemal po brzegi dolnośląską publicznością. Tak samo jak we wtorek, nie zabraknie grupy kibiców Legii, którzy wspierać będą nasz zespół dopingiem.



GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 19-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,6 / 76,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,1%



Skład: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Ikeon Smith, Krzysztof Jakóbczyk, Kacper Marchewka (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Maciej Bojanowski (skrzydłowi), Joshua Patton, Dariusz Wyka, Piotr Niedźwiedzki (środkowi).

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Čarapić



Najwięcej punktów: Alterique Gilbert 409 (śr. 13.2), Toddrick Gotcher 427 (12.9), Ikeon Smith 387 (12.5), Dariusz Wyka 308 (9.6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Dariusz Wyka.



Wyniki: King (d, 72:82), MKS (w, 74:79), Start (w, 84:93), Zastal (d, 62:56), Dziki (w, 68:92), Czarni (d, 66:64), Spójnia (w, 81:80), Stal (w, 80:70), Anwil (w, 91:60), Twarde Pierniki (d, 77:63), Legia (w, 81:91), Trefl (w, 100:85), GTK (d, 70:63), Arka (w, 74:88), Śląsk (d, 77:60), King (w, 90:81), MKS (d, 87:77), Start (d, 87:72), Zastal (w, 70:74), Dziki (d, 63:82), Czarni (w, 76:62), Spójnia (d, 89:68), Stal (d, 104:108), Anwil (d, 71:75), Twarde Pierniki (w, 102:85), Legia (d, 72:79), Trefl (d, 83:75), GTK (w, 79:95), Arka (d, 84:63), Śląsk (w, 74:80), Legia (w, 86:55), Legia (w, 59:62), Legia (d, 64:74).

PP: Legia (73:72), Start (88:60), King (80:78).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 27-18

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 16-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,2 / 78,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 617 (śr. 19,3), Andrzej Pluta 387 (11,7), Michał Kolenda 327 (10,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84), Górnik Wałbrzych (d, 86:55), Górnik Wałbrzych (d, 59:62), Górnik Wałbrzych (w, 64:74).



Ostatnie mecze obu drużyn:

20.05.2025 Górnik Wałbrzych 64:74 Legia Warszawa

16.05.2025 Legia Warszawa 59:62 Górnik Wałbrzych

14.05.2025 Legia Warszawa 86:55 Górnik Wałbrzych

17.04.2025 Górnik Wałbrzych 72:79 Legia Warszawa

13.02.2025 Górnik Wałbrzych 73:72 Legia Warszawa (ćwierćfinał PP, w Sosnowcu)

20.12.2024 Legia Warszawa 81:91 Górnik Wałbrzych

1999/2000 Legia Warszawa 88:63 Roto Górnik Wałbrzych (I liga)

1999/2000 Roto Górnik Wałbrzych 63:73 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 JKKS Górnik Wałbrzych 74:82 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 Legia Warszawa 74:65 JKKS Górnik Wałbrzych (I liga)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 95:85 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 79:82 KS Górnik Wałbrzych (PLK)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 97:77 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 77:63 KS Górnik Wałbrzych (PLK)



Termin meczu: czwartek, 22 maja 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 (hala widowiskowa i sportowa Aqua Zdrój)

Ceny biletów: 35 zł (ulgowe) oraz 70, 100 i 150 zł (normalne)

Pojemność hali: 1800 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski