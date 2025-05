Analiza

Punkty po meczu ze Stalą Mielec

Niedziela, 25 maja 2025 r. 18:16 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Koniec, znów to samo, kto ma kogo kryć?, pożegnania, zmiana pokoleniowa to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa ze Stalą Mielec w którym padł remis 2-2.









1. Koniec

Uff, nareszcie koniec sezonu 2024/2025. Ostatnie tygodnie ciągnęły się niemiłosiernie – momentami można było odczuć wręcz znużenie całym sezonem. Mimo to frekwencja na trybunach dopisała w sobotę, a Legia po raz kolejny mogła pochwalić się kompletem publiczności.



Podopieczni trenera Gonçalo Feio z pewnością mogą zaliczyć na plus występy w Lidze Konferencji oraz realizację planu minimum – dzięki zdobyciu Pucharu Polski zakwalifikowali się do eliminacji europejskich pucharów.



Zdecydowanie gorzej wyglądało to w rozgrywkach Ekstraklasy – „Wojskowi” zakończyli sezon na 5. miejscu, tracąc aż 16 punktów do lidera. Choć mogli pochwalić się drugą najlepszą ofensywą w lidze i jedną z najszczelniejszych defensyw, nie wystarczyło to, by powalczyć choćby o podium. Tym samym Legia zaliczyła jeden z najsłabszych sezonów w XXI wieku.



Przed nami krótka przerwa – już niebawem legioniści wracają do treningów. Przez tydzień lub dwa potrwa jeszcze „telenowela” związana z przyszłością trenera, a potem pozostaną już tylko przygotowania, sagi transferowe i… powitanie nowego sezonu. Oby lepszego niż ten ostatni.





SONDA Ocena Legii za sezon 2024/25 to: 6 5 4 3 2 1