Goncalo Feio blisko pozostania w Legii

Feio.... Jedyny który będzie opowiadał nam bajki i brał wszystko na klatę! Dlatego zostanie! Rozumiecie to? Lista raz otworzył jape w TV i pognany został.

W Legii dariusza mioduskiego niema miejsca dla trenera. Tylko dla gościa który bierze wszystko na siebie chroniąc zarząd i prezesa będzie bezpieczny.... Czyli Feio.

Legia zapi...la windą do piekła z tym szarlatanem mioduskim.

Jak nie będzie konkret wzmocnień w lato to zobaczymy co NSi i TB zrobią.

Jak dla mnie to ostatniemt na prawdziwe zmiany.

Jeżeli w lato i zime miodek nie naprawi co popsuł to czas odbić od tego syfu w którym My kibice jesteśmy zwykłymi ofiarami do pompowania na hajs.

My siwiejemy, a miodek bije pianę ze swoimi waflami w biurach ot co

