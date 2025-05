Dzień Dziecka z Legią w LTC

Na najmłodszych czekać będą: · Animacje artystyczne – kreatywne warsztaty i zabawy rozwijające wyobraźnię · Zdobywanie sportowych sprawności – mini treningi i konkursy sprawnościowe dla przyszłych mistrzów · Dmuchańce – strefa skakania i zabawy dla najbardziej energicznych · Zwiedzanie LTC – unikalna okazja zobaczenia profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza treningowego Legii Warszawa · Spotkanie z Misiem Kazkiem – maskotka Legii będzie dostępna do zdjęć i przytulania! · Emocjonujący mecz o Puchar LTC – sportowe emocje na najwyższym poziomie · Stoiska edukacyjne – nauka poprzez zabawę dla ciekawych świata Przed wjazdem na teren Legia Training Center będzie dostępny bezpłatny parking na terenie zielonym. Dojazd jest możliwy również linią autobusową nr 23 z Grodziska Maz. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Legia Training Center ul. Legionistów 3, 05-825 Urszulin Zapraszamy! fot. Legia Warszawa

