Iordanescu kompletuje sztab

Piątek, 13 czerwca 2025 r. 08:33 Redakcja

W czwartek Edward Ioardanescu został oficjalnie ogłoszony trenerem Legii Warszawa. 46-letni Rumun kompletuje sztab, który będzie mu pomagać. Wiadomo, że niektórzy członkowie sztabu Goncalo Feio pozostaną w klubie. Dołączą do nich nowe osoby.









Głównym asystentem Ioardanescu w Legii ma być Alexandru Radu. To 46-letni trener, który od ponad dekady współpracuje ze szkoleniowcem. Do Warszawy przyjdzie także Michele Iannucci. Włoch ma 31 lat, wcześniej pracował w akademiach Perugii, Udinese i AS Gubbio. Z Iordanescu współpracuje od 2020 roku. Odpowiada za analizę wideo. Według rumuńskich mediów do sztabu ma także dołączyć dodatkowy trener przygotowania motorycznego, ale obecnie nie jest znane jego nazwisko.





SONDA Czy zatrudnienie Edwarda Iordanescu na trenera Legii to dobra decyzja? tak nie nie mam zdania