Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Stal Mielec przeprowadzi stacja Canal+ 360. Początek spotkania o godz. 17:30, Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - STAL FORTUNA:

e(L)o - 23 minuty temu, *.plus.pl gratulacje dla pudla że zespół się utrzymał - kolejny sukces do dopisania odpowiedz

Klan - 32 minuty temu, *.play.pl Ojedele oddać za darmo odpowiedz

Stary - 37 minut temu, *.78.66 Z tym, że mistrza w tym roku nie będzie to już się pogodziłem i mniej boli ale, to że te qrwy z pyrylandii zdobędą mistrza to boli bardzo. odpowiedz

e(L)o - 47 minut temu, *.plus.pl Kompromitacji ciąg dalszy...🤣 odpowiedz

Ogörasy w zarzádzie i Legia ma trudne średniaka czasy… - 47 minut temu, *.02.net 2 porażka z rzèdu no to chyba pewnie i zarzád wie co zeobić! odpowiedz

genezas - 48 minut temu, *.inetia.pl Chyba już nikt nie ma wątpliwości że Feio musi odejść !!! odpowiedz

e(L)o - 48 minut temu, *.plus.pl Faja won odpowiedz

Kabaret - 1 godzinę temu, *.play.pl A u nas kabaret trwa.Podnieście ceny biletòw odpowiedz

Real deal - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oni się męczą ze spadkowiczem , w ostatnim męczu sezonu przed własną publicznością:). odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ten baner na trybunie wschodniej, w zestawieniu z prawie pełnym stadionem i radosnym dopingiem, wygląda co najmniej groteskowo. odpowiedz

Cheeseman - 1 godzinę temu, *.play.pl dobrze że ten sezon już się kończy odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia wymiata. odpowiedz

Jakub - 1 godzinę temu, *.zicom.pl Tylko zwycięstwo!😊 odpowiedz

Bemowo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dzisiaj podziękowanie kopacza Feio i Miodkowi za cudowny sezon. Pełny stadion szkoda że za wcześnie i widno bo pokaz laserów by się przydał. W nowym sezonie stadion znowu będzie pełny. Nikt już nie ma ja na żylecie ech szkoda starych czasów kiedyś tacy NS i inni kumaci by po liściu dostali dawno odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ............................... Tobiasz ..........................

Wszołek ... Jędrzejczyk ... Kapuadi ... Vinagre

.................... Goncalves ... Oyedele ...............

Morishita .............. Urbański ..........Luquinhas

........................... Szkurin .............................

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

xxL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl kucharczykowi i pekhartowi mogł dac zagrac od pierwszej minuty, a w trakcie meczu ich zmienic dajac szanse na fajne pozegnanie, puszczajac w to miejsce młodych - taka symboliczna jednoczesnie była by to zmiana odpowiedz

Tylko Legia - 4 godziny temu, *.31.17 Legia Stał 3:2 odpowiedz

