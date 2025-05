Koszykówka

Sprzedaż biletów na półfinał z Anwilem (I etap)

Piątek, 23 maja 2025 r. 14:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na półfinałowe spotkanie play-off z Anwilem Włocławek, które koszykarska Legia rozegra 2 czerwca (poniedziałek) o 17:30 w hali OSiR Bemowo. W pierwszym etapie sprzedaży, który potrwa do poniedziałku, 26 maja do godziny 12:00, możliwość zakupu biletów mają posiadacze karnetów na nasze mecze w obecnym sezonie.



KUP BILET NA MECZ



W poniedziałek, 26 maja o godzinie 12:00 rozpoczniemy drugi etap sprzedaży, w którym wejściówki będą mogły kupić osoby, które zakupiły choć jeden bilet na II rundę obecnego sezonu.



Sprzedaż otwarta rozpocznie się w piątek, 30 maja. Mecz Legii z Anwilem rozegrany zostanie w poniedziałek, 2 czerwca w hali OSiR Bemowo.



Ceny biletów na mecze z Anwilem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 40 zł/normalny - 50 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 60 zł /normalny - 70 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 70 zł / normalny - 80 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 80 zł / normalny - 90 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 90 zł / normalny - 120 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł

Bilet VIP II: ulgowy - 149 zł / ormalny - 239 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



