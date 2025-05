Anwil Włocławek 83-89 Legia Warszawa. Krok do finału!

W drugim półfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z Anwilem Włocławek 89-83. Stan rywalizacji, która toczy się do trzech zwycięstw, 2-0 dla "Zielonych Kanonierów"! Kolejne i być może decydujące spotkanie legioniści rozegrają w poniedziałek, 2 czerwca o godz. 20 w hali Bemowo.

Dariusz - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Do awansu jeszcze daleka droga, ale szansa jest coraz większa. Wydawało się, że Anwil jest poza zasięgiem, ale teraz trzeba wykorzystać tło, że będą grali z nożem na gardle. Jesteśmy blisko sprawienia sensacji. odpowiedz

Zabrać pilkarzykom i dać Koszykarzom - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dać Budżet Koszykarzom z piłkarskich gwiazdek i będziemy w Legii jeden z najlepszych Drużyn w Europie odpowiedz

Paczkomat - 5 godzin temu, *.plus.pl Jechałem na Cela i cała ekipę. Posypuje głowę popiołem....Można wymieniać każdego z osobna z graczy, ale prawdziwym szefem jest Rannula. Wydawało się, że to dobry trener będzie, ale że az tak..? Po prostu czapki z głów... odpowiedz

Legia to my - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Pięknie Panowie! Jazda!❤️🤍💚🔥 odpowiedz

Rk - 5 godzin temu, *.play.pl Ta drużyna gra przeciwieństwo tego co grali kopacze pod Feio. Gra jest ustawiona, wyważona, twarda obrona, ustawione schematy, charakter i gra do końca. Dodatkowo spokój trenera udziela się chyba zespołowi. odpowiedz

Pablo - 5 godzin temu, *.vectranet.pl szykują się niespodzianki jak w siatkarskich play-offach, ostatni krok, pewnie najtrudniejszy, ale finał musi być nasz! odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl cała druzyna zagrała kapitalnie. Radanov pozwolił nam na spokojnie oglądać koncowke swoimi rzutami.

Bylismy sportowo lepsi.

Orientuje sie ktos czy nasi rywale w ewentualnym finale start lub trefl beda do ogrania? Bo coś mi sie wydaje ze idziemy na mistrza 😎😎😎🍻 odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.play.pl @grzesiek: skoro walimy lidera na wyjezdzie 2 razy to znaczy, ze kazdy jest do ogrania. odpowiedz

R. - 5 godzin temu, *.play.pl @grzesiek: Ciężcy, byłem na meczu Legia - Trefl, strasznie nas ograli, szczególnie z 3 Best był niesamowity tzw. "dzień konia". Choć z tej trójki to Anwil chyba najcięższy a jakoś sobie z nim radzimy :-)



Na razie nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, potem się będziemy "martwić". NIe takie mecze w play-off się odwracały. odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.play.pl @grzesiek: z Treflem będzie trudniej niż z Anwilem ale musimy zakończyć serię w poniedziałek. Świetnie rozegrany mecz taktycznie bez napalania się na trójki jak przegrywamy. Trochę za mało punktów daje ławka. Więcej oczekuję od Onu a szczególnie od Sykesa. odpowiedz

