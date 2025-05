W 55. minucie spóźniony Jakub Zieliński faulował w polu karnym Kamila Sabiłłę, a sędzia bez wahania podyktował "jedenastkę". Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany, ale Zieliński pewnie obronił. III liga: Unia Skierniewice 0-0 Legia II Warszawa Unia: 1. Grocholski, 6. Makuch, 7. Czarnecki, 9. Sabiłło, 11. Wojdakowski, 17. Falbierski, 20. Kosior, 21. Szmyd, 23. Turek, 28. Stępień, 55. Woliński Legia II: 1. Jakub Zieliński, 20. Oliwier Olewiński, 17. Julien Tadrowski, 16. Patryk Konik, 3. Viktor Karolak, 8. Maciej Saletra, 32. Jakub Kisiel, 15. Samuel Sarudi, 21. Jakub Zbróg, 9. Stanisław Gieroba, 29. Cyprian Pchełka grali także: 7. Jakub Jędrasik, 13. Jakub Jendryka, 23. Szymon Grączewski, 28. Bartosz Dembek, 77. Tudor Butucel żółte kartki: Makuch, Sabiłło, Jaworskij, Woliński - Kisiel, Tadrowski czerwone kartki: Filip Raczkowski (trener Legii II, za dwie żółte), Julien Tadrowski (w 91. min) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

