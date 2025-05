Wypożyczeni: Dwie bramki Alfareli. Bramka Majchrzaka

W czwartek zakończyły się rozgrywki w Grecji oraz Szwajcarii. Choć Kallithea spadła z ligi, ale Migouel Alfarela pożegnał się godnie z zespołem zdobywając dwie bramki na koniec greckiej przygody. Natomiast Sankt Gallen utrzymało się w lidze, ale w ostatnich tygodniach wkład Jean-Pierre'a Nsame był relatywnie niewielki ze względu na kontuzję i powrót po niej. Na zapleczu ekstraklasy Jordan Majchrzak zdobył swoją pierwszą bramkę dla Arki Gdynia. Potrzebował do tego 15 występów (481 minut). Ekstraklasa Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z Motorem Lublin Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Motorem Lublin I liga Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - do 62. minuty w zremisowanym 1-1 meczu Polonią Warszawa Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 83. minuty w wygranym 3-2 meczu z ŁKS Łódź Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - 90 minut w wygranym 3-0 meczu ze Stalą Stalowa Wola. Strzelec bramki na 2-0 w 23. minucie spotkania. Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 73. minuty w wygranym 2-1 meczu z Kotwicą Kołobrzeg Grecja Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 61. minuty w wygranym 3-0 meczu z Lamią. Zdobył dwie bramki w 12. i 54. minucie wyprowadzając swój zespół na dwubramkowe prowadzenie. Szwajcaria Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - od 72. minuty w przegranym 0-2 meczu z Grasshoppers Skrót meczu Stal Stalowa Wola - Arka Gdynia

kosta - 1 godzinę temu, *.timplus.net 👍❤️🤍💚☠️🍻🏆🕯😂😇😉😜 odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Nasz super strateg, Rumcajs stwierdził, że Alfarela się nie nadaje. Ten poszedł do innego klubu i w pół roku w 17 meczach strzelił 9 bramek… odpowiedz

Mateusz z Gór - 51 minut temu, *.orange.pl @Farme(L): Można też na to spojrzeć z drugiej strony - wypożyczenie które na początku wydawało się bez sensu okazało się trafione w dziesiątkę i być może zyskaliśmy właśnie piłkarza w miejsce kopacza. Nie jest powiedziane, że gdyby został w Legii to odnalazł formę tak jak w Grecji. Różnie można na to patrzeć. odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie wracaj Alfarela bo ten nasz klub Cię zniszczy a jak już wrócisz to nie przykładaj się , rozwiążą kontrakt i pójdziesz do normalnego klubu. odpowiedz

