Nadal brak decyzji w sprawie Goncalo Feio. Legia rozmawia z innymi kandydatami!

Goncalo Feio miał stawiać swoje warunki, a kością niezgody ma być wpływ na wybór lekarzy i fizjoterapeutów, na co stołeczny klub się nie zgadza. "Mimo tych różnic wydawało się, że sprawa zostanie pozytywnie zamknięta. Jednak, mimo podwyżki i chęci dalszej współpracy, trener miał w piątek wysunąć kolejne żądania. Legia na tę chwilę wstrzymała rozmowy. I zamierza rozpocząć rozmowy z innymi kandydatami z listy, aby nie być szantażowanym przez obecny układ" - czytamy na meczyki.pl To oznacza, że decyzji najprawdopodobniej nie poznamy przed ostatnim meczem sezonu.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl VUKO WOLNY

URBAN WOLNY



A TRENEREM CIAGLE FEJO





QUO VADIS LEGIO?????!!!😭 odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @grzesiek: Ale wybrałeś kiepskich trenerów. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl E tam wybór lekarzy.

Chłop pewnie chce konkretne wzmocnienia, na które nas nie stać i tyle. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Egon: On jest akurat bardzo bezpośredni, więc nie sądzę. Natomiast sam fakt zaistnienia takiej prośby sugeruje brak wiary we własnych współpracowników co może wykluczać dalszą współpracę po prostu. Legia na pewno była gotowa na to rozwiązanie, pytanie na ile po słowie są ci wspomniani kandydaci i czy te negocjacje to będą od zera czy raczej formalność. Czasu szkoda, potrzebna jest decyzja albo nowy trener. odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl Niech idzie precz, zobaczycie, że jak podpisze będą z nim jeszcze niemałe problemy. Niestety tak jak się spodziewałem, wygrany PP zagotował wszystkim mózgi. odpowiedz

L L L - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak zwykle u mioduskiego,profesjonalna amatorka. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeśli uważa się za najlepszego trenera na świecie to niech idzie do Realu Madryt na przykład a nie zawraca głowę naszej ukochanej Legii! Myślał że jest większy od Legii.....hihihihi odpowiedz

Wojtas - 2 godziny temu, *.inetia.pl Idz w pi...u odpowiedz

kacperek - 2 godziny temu, *.play.pl na 100 % faja nie bedzie trenerem Legii , specjalnie puscili przeciek ze zostaje aby meczyki i inne portale napisaly...W Sobote ostatni mecz faji w Legii. odpowiedz

Kowal.Irlandia - 2 godziny temu, *.67.249 I bardzo dobrze ! Trzeba się szanować. Z Kudłaty m to i Ancelotti by nic nie zwojował bo ten to by chciał najlepiej za darmo wszystko. odpowiedz

pnd - 2 godziny temu, *.play.pl Panie trenerze Feio, dzieki za swietny sezon na 3 frontach, uciekaj od tych amatorow, nie wykupia Ci Lukiego, a szaman z niemiec przejal Twoja pensje i zatrudni jakiegos kolege, za pol roku pudel bedzie szukal nowej wizji odpowiedz

To było do przewidzenia - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de jełopy rozmawiali z innymi trenerami za jego plecami, oczywiście nikt się nie zgodził na ich warunki (co pół roku sprzedawanie najlepszych, zastępowanie ich kunopokrakami, zdobywanie MP, PP i gra przynajmniej do grudnia w europejskich pucharach, wprowadzanie do drużyny wychowanków)



jak ich wszyscy obśmiali i olali (tak jak wcześniej poważni dyrektorzy sportowi i w miarę sensowni napastnicy) to łaskawie wrócili do rozmów z Fają



chcieli wydymać Faje ale to Faja wydymał polonistę i bobika



oczywiście że rozmawiają z pięcioma a nawet dwustomi wuefistami, na czele z UJem, Wacikiem, Mamrotem, Kroczkiem i Sroczkiem



także przygłupy nie marudzić tylko kupować karnety, bilety i plastikowy syf z klubowego sklepiku odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.play.pl Podwyżkę mu zaproponowano? Kogoś posrało? Za tę kompromitację w lidze? Won z tym farmazonem!!! odpowiedz

Qsm - 2 godziny temu, *.orange.pl Niech idzie w swoją stronę. Sajonara! odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Do dzisiaj miał termin na podpisanie kontraktu. Nie podpisał to nie podpisał przecież nie będą go błagać na kolanach żeby został. Najprawdopodobniej jest już gdzieś dogadany i też mu nie zależy. Znając życie znając swoją niepewność w Legii też szukał nowego pracodawcy. Miał do tego prawo. Wszystkie kulisy poznamy dopiero za jakiś czas. Wydaje mi się że jego ego znowu go przerosło bo to jemu powinno zależeć na pracy w takim klubie jak Legia. Miał zresztą w klubie pewnie tyle samo zwolenników co przeciwników i to nie wróżyło niczego dobrego więc może lepiej dla obu stron.

Życie pokaże. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.14.255 W takim wypadku to nie przedłużać. Zakończyć współpracę. Nikt nie jest większy niż klub. odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Juri: loty klubu coraz niższe więc nie trudno będzie je wkrótce przeskoczyć... A z tego co wiadomo to gościu chciał też kilku gwarancji, m.in. wzmocnienia zespołu by realne było walczenie na 3 frontach, trenera bramkarzy i lekarzy oraz fizjoterapeutów. Jeśli klub nie chce dać odpowiedniego wsparcia a rząda sukcesów przerzucając całą odpowiedzialność na trenera to nie dziwi mnie fakt ze nie podpisał umowy odpowiedz

Gizior - 2 godziny temu, *.alfa-system.net Podwyżka? XD za 5 miejsce w lidze i jeszcze mniejsza zdobycz punktowa niż rok temu? odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 feio won. I czesc!! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Uff jeszcze jest szansa że ten Dyzma nie będzie już trenerem Legii. odpowiedz

Woj - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Wie ktoś kim są ci kandydaci?

Można jedynie zgadywać, że same odgrzewane kotlety: Vukovic, Magiera, Urban... Kto jeszcze? odpowiedz

Twitter - 3 godziny temu, *.com.pl Czy kontrakt Mateusza Szczepaniaka został przedłużony? odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Twitter: po ostatnim występie nie wiem po co ... Dostał szansę zamiast gryźć trawę najgorszy na boisku, przeszedł obok meczu.. odpowiedz

P - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Alleluja! odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Co ma trener do lekarzy? Na tym również się zna? odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dawać Vuko. Gorzej niż teraz nie będzie. odpowiedz

faja out - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Obcy: chcesz vuko i aurobus w bramce? to jest gość od remisów. Nudny wez daj spokoj odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @faja out: A z tym magikiem osiągamy mega wyniki. Piąte miejsce w tabeli to wstyd dla Legii. odpowiedz

Ryszard - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jest nadzieja że Feio wywalą. odpowiedz

Kokosz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I to jest wyraźny sygnał żeby kolejnej umowy nie proponować.

Ostatnia szansa żeby iść po rozum do głowy i ściągnąć fachowca jednocześnie dając mu budżet i swobodę działania. Tylko tak coś osiągniemy, inaczej pójdziemy drogą Wisły. odpowiedz

faja out - 3 godziny temu, *.play-internet.pl to jest właśnie to cwaniactwo Portugalskie -dajesz mu szansę wyciągasz reke za takie słabe wyniki w lidzee a ten jeszcze ma wymagania. Szanujcie się ludzie tam w zarządzie i gońcie tego kasztana !!!😡 odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl Jeżeli to prawda o tych żądaniach, to nie ma sensu kontynuować. On sie nie zmieni, zawsze bedzie Portugalczykiem, a oni wsrod trenerow są niereformowalni. Feio, Mourinho, Pinto, Concenciao w Milanie, kazdy Portugalczyk to samo. Dawac Vuko i spokój. odpowiedz

Mateusz - 3 godziny temu, *.play.pl @L: Vuko nie chcę odpowiedz

Johny - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: sorry ale dla Vuko to Legia za wysokie progi. Ogromny szacunek mam do Gościa, ale to nie ta liga. odpowiedz

Givener - 3 godziny temu, *.play.pl @L:

dawać Strejlaua odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play.pl @L:

Vuko? Jestem za. odpowiedz

