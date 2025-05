Michał Kucharczyk zgłoszony do gry w Ekstraklasie

Komentarze (17)

(L)eszek - 9 minut temu, *.play-internet.pl Kuchy King!!!

Brawooo🙂 odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 10 minut temu, *.centertel.pl Zasłużony Legionista ktoś taki jak młody Kuchy teraz by się przydał !!!

Z wielkim serduchem do walki do tego instynkt strzelecki też niczego sobie tak to pamiętam. odpowiedz

Draper - 11 minut temu, *.play.pl może i Tomek Pekhart też wejdzie też mu się należy godne pożegnanie odpowiedz

Simon - 24 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Okaże się kluczowym wzmocnieniem drużyny i będzie po emeryturze jak ze Szczęsnym. odpowiedz

Martinez76 - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Ładny gest ze strony klubu. Należy się Kuchemu jakieś pożegnanie. odpowiedz

Tomek - 36 minut temu, *.com.pl Czyli mamy piąty ruch transferowy z zapowiadanych 15u :) odpowiedz

70x70 na remis - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Wow. Kozak transfer. ROBI WRAŻENIE odpowiedz

majusL@legionista.com - 45 minut temu, *.214.93 fajnie. brawo Kuchy i dzieki za wszystko !!!! odpowiedz

Tylko Legia - 45 minut temu, *.31.17 KUCHY KING !!!!!! odpowiedz

lacatus - 53 minuty temu, *.jmdi.pl 👍👍👍👍👍 odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Należy mu się. Chyba zbrakło mu motywacji żeby grać gdzieś poza Legią… odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl I gitarra-należy się Kuchemu... odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.25 KuchyKing podejrzewam, ze jakby się go nie pozbyli to mielibyśmy trochę mistrzostw więcej od tego czasu. odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Jest już pierwsze wzmocnienie na nowy sezon pod wodzą Żewłakowa i Bobicia. Faken 😭 odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.70.100 Kuchy King!!! Czyżby koniec kariery i mecz pożegnalny...? odpowiedz

Pedro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @lucho_83: TAK odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @lucho_83: Eee, 34 lata dopiero, pogra jeszcze gdzies niżej, myślę. odpowiedz

