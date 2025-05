350. mecz Michała Kucharczyka w Legii

Sobota, 24 maja 2025 r. 19:22 Fumen, źródło: Legionisci.com

Występ Michała Kucharczyka w meczu przeciwko Stali Mielec był jubileuszowym, bo 350. występem w barwach Legii Warszawa. Tym spotkaniem zawodnik pożegnał się z klubem i kibicami. "Kuchy" debiutował w barwach stołecznego klubu blisko 15 lat temu w ligowej potyczce z GKS Bełchatów. Przez kolejne sezony był istotnym graczem, z którym warszawski zespół sięgał po krajowe trofea. Poza zakończeniu rozgrywek 2018/2019 odszedł do Urału Jekaterynburg, aby następnie wrócić do kraju, żeby reprezentować barwy Pogoni Szczecin.









Jesienią 2023 roku spróbował swych sił za granicą. Po krótkiej przygodzie w Uzbekistanie powrócił na Łazienkowską, żeby od wiosny 2024 roku zasilić szeregi Legii II. Jego umiejętności i doświadczenie miały pomóc rezerwom w awansie do II ligi oraz rozwinąć umiejętności młodych zawodników. W "Dwójce" rozegrał łącznie 21 spotkań, w których zdobył 7 bramek.



Michał Kucharczyk pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski oraz sześć razy świętował zdobycie Pucharu Polski, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych graczy w historii Legii. Pod tym względem ustępuje jedynie Arturowi Jędrzejczykowi (14 trofeów) oraz Jakubowi Rzeźniczakowi (12). Jednocześnie z liczbą 350. występów jest siódmym zawodnikiem pod względem rozegranych meczów w barwach naszego klubu. Biorąc pod uwagę europejskie występy, jest liderem pod tym względem.



Michał Kucharczyk w Legii:

Ekstraklasa - 241 meczów / 48 bramek

Puchar Polski - 38 / 8

Superpuchar Polski - 4 / 0

Europejskie puchary - 67 / 15

Suma: 350 / 71



Sukcesy:

2010/11 - PP

2011/12 - PP

2012/13 - mistrzostwo, PP

2013/14 - mistrzostwo

2014/15 - PP

2015/16 - mistrzostwo, PP

2016/17 - mistrzostwo

2017/18 - mistrzostwo, PP