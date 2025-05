Koszykówka

Zapowiedź 1. meczu półfinału play-off z Anwilem

Poniedziałek, 26 maja 2025 r. 16:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek, 27 maja koszykarze Legii Warszawa zaczną półfinałową batalię z Anwilem Włocławek o awans do finału play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2024/25. Choć zdecydowanym faworytem rywalizacji są włocławianie - najlepszy zespół sezonu zasadniczego, legioniści pokazali już w tych rozgrywkach, że potrafią pokonać nawet tak mocnego przeciwnika.



Anwil w sezonie zasadniczym zanotował bilans 24-6, zdecydowanie najlepszy w całej lidze. Włocławianie wygrali o pięć meczów więcej od Legii. Co ciekawe aż pięć z sześciu poniesionych porażek, doznali przed własną publicznością. W pierwszej rundzie play-off pokonali 3:1 Twarde Pierniki Toruń. Anwil dość pewnie wygrał dwa pierwsze domowe spotkania. W meczu nr3 torunianie wygrali aż 105:82. Z kolei w meczu czwartym spotkanie było bardzo zacięte ale tylko przez dwie pierwsze kwarty - później ekipa "Rottweilerów" udowodniła swoją wyższość i zasłużenie awansowała do kolejnego etapu rozgrywek.



Zespół z Włocławka od początku obecnego sezonu prowadziny jest przez tureckiego szkoleniowca, Selçuka Ernaka. Anwil posiada bardzo szeroki skład i ma do dyspozycji aż siedmiu obcokrajowców - przed każdym spotkaniem sztab szkoleniowy decyduje, który z nich znajdzie się poza kadrą meczową, bowiem w jednym spotkaniu może zagrać maksymalnie sześciu graczy bez polskiego obywatelstwa. W ostatnich meczach z torunianami, włocławianie musieli sobie radzić bez swojego kluczowego rozgrywającego, Kamila Łączyńskiego. Na mecz z Legią, urodzony w Warszawie "Łączka" ma być gotowy. Zawodnik zgłaszał gotowość występu także w czwartym meczu z ekipą z Torunia, ale wtedy uznano, że nie warto ryzykować odnowienia się urazu.









Najlepszym strzelcem włocławskiego zespołu jest dobrze znany z gry w Legii przed kilku laty - Michał Michalak. Zawodnik, który w ostatnich latach grał w Niemczech i Grecji, a na polskich parkietach reprezentował barwy Stali i Czarnych, notuje obecnie 15.1 pkt. i bardzo dobrze rzuca z dystansu (40.1% za 3 pkt.). Drugim strzelcem jest podkoszowy Dj Funderburk (śr. 14.0 pkt., 4.8 zb.). Powyżej dziesięciu punktów zdobywają także grający kolejny sezon na polskich parkietach Luke Petrasek (urodzony w Nowym Jorsku silny skrzydłowy posiadający polskie obywatelstwo, który zdobywa 11.8 pkt., 5.1 zb. oraz trafia 41.5% za 3 pkt.) oraz obwodowy łączący grę na pozycjach 1 i 2 - Justin Turner (śr. 11.4 pkt., 2.1 as. i 39.6% za 3 pkt.). Ważną postacią w zespole jest Luke Nelson - rozgrywający, który na dłuższy czas (blisko dwa miesiące) wypadł z gry z powodu kontuzji. Od początku marca jest jednak gotowy do gry - w tym czasie zaliczył dwa występy z dwucyfrową zdobyczą punktową, w większości meczów nie oddaje więcej niż 8-9 rzutów z gry. Ze względu na szeroką rotację Anwilu, rzuty w zespole rozkładają się na wielu graczy. Szczególnie kiedy przed końcem okienka transferowego we Włocławku zdecydowano się podpisać kontrakty z Deane Williamsem (brytyjski silny skrzydłowy, śr. 8.2 pkt., 3.6 zb.) i znanym z gry w Legii na początku poprzedniego sezonu - PJ-em Pipesem (śr. 7.7 pkt., 2.2 as.) - obaj mogą liczyć na 15-16 minut na parkiecie.









Ponadto trener Ernak ma do dyspozycji wspomnianego Łączyńskiego (śr. 7.9 pkt., 6.3 as.), podkoszowego Nicka Ongendę (śr. 6.7 pkt., 3.9 zb.), niskiego skrzydłowego Ryana Taylora (śr. 8.6 pkt., 41.0% za 3 pkt.), a także Karola Gruszeckiego (śr. 11,5 min., 3.6 pkt.) i młodego Bartosza Łazarskiego. W marcu rozwiązano umowę z Ronaldem Jacksonem, który nie spełnił pokładanych oczekiwań. Anwil w obecnym sezonie występował w rozgrywkach FIBA Europe Cup, ale nie zdołał awansować do fazy pucharowej. Przypomnijmy, że włocławianie triumfowali w tych rozgrywkach w sezonie 2022/23 pod wodzą Przemysława Frasunkiewicza. Z kolei w rozgrywkach Pucharu Polski przeszli tylko pierwszego przeciwnika i odpadli w półfinale z Kingiem Szczecin.



Celem Anwilu na ten sezon jest mistrzostwo kraju. Trzykrotni mistrzowie Polski ostatni tytuł zdobyli przed sześciu laty, a ostatni medal - brązowy wywalczyli w roku 2022, kiedy wygrali dwumecz o brąz z Czarnymi Słupsk. Legia w najlepszej czwórce ligi znalazła się po raz czwarty w ostatnich pięciu latach. W tym czasie legioniści zdobyli jeden medal - srebro we wspomnianym roku 2022. Warszawscy kibice wierzą, że kolejny medal nasz klub zdobędzie w obecnych rozgrywkach. Najlepiej złoty, na który legionistom przyszło czekać od... 1969 roku. Wiarę w końcowy sukces rozbudzili ostatnimi występami podopieczni Heiko Rannuli, którzy pod wodzą Estończyka grają tak, że dłonie same składają się do oklasków.



Legia w I rundzie pokonała Górnika Wałbrzych 3:1. Przede wszystkim twardą obroną. Na najwyższy poziom wskoczył w ostatnim czasie chorwacki środkowy, Mate Vucić, który doskonale radzi sobie na obu tablicach, a w decydującym meczu w Wałbrzychu zdobył kluczowe punkty (doprowadzające do dogrywki) po zbiórce w ataku. Na wysokim poziomie gra także były gracz Anwilu, Andrzej Pluta, a także pozostali gracze pierwszej piątki - Michał Kolenda, Ojars Silins i oczywiście lider Legii, Kameron McGusty. W ostatnich spotkaniach trener Rannula zawęził rotację i niewykluczone, że podobnie będzie w pierwszym meczu serii. Wiele zależy od dyspozycji poszczególnych graczy, a także liczby fauli poszczególnych zawodników.



Legia w tym sezonie pokazała, że potrafi mierzyć się także z mocnym Anwilem. Pod koniec marca nasz zespół zwyciężył w hali Mistrzów 85:77. W pierwszej rundzie na Bemowie triumfowali włocławianie, ale wygrana nie przyszła im łatwo - potrzebowali do tego dogrywki. Warto dodać, że Legia w tym sezonie spisuje się świetnie na wyjazdach - ma już na swoim koncie 10 kolejnych wygranych w lidze na obcych parkietach. Ponadto warto zwrócić uwagę, że Legia wygrała aż 5 ostatnich meczów we Włocławku. Nasze kluby w fazie play-off mierzyły się ostatnio w sezonie 2021/22 - również w półfinale. Wówczas zdecydowanym faworytem byli włocławianie, a Legia sprawiła olbrzymią sensację, wygrywając 3:0. Nie mielibyśmy nic przeciwko powtórce.



Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 we włocławskiej hali Mistrzów przy ulicy Chopina 8. Wszystkie wejściówki na to spotkanie zostały wyprzedane - klub z Włocławka zdecydował się wpuścić posiadaczy abonamentów na ich podstawie na oba domowe spotkania z Legią. Karneciarze mogą jeszcze zwolnić miejscówki na spotkanie - wówczas będzie je można kupić TUTAJ. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1.



ANWIL WŁOCŁAWEK

Liczba wygranych/porażek: 27-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,6 / 80,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,0%



Skład: Kamil Łączyński, Luke Nelson, PJ Pipes (rozgrywający), Michał Michalak, Justin Turner Bartosz Łazarski, Antoni Ślufiński (rzucający), Luke Petrasek, Deane Williams, Ryan Taylor, Krzysztof Sulima, Karol Gruszecki, Ronald Jackson Jr. (skrzydłowi), Dj Funderburk, Nick Ongenda (środkowi).

trener: Selçuk Ernak, as. Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak



Najwięcej punktów: Michał Michalak 514 (śr. 15,1), Dj Funderburk 421 (14,0), Luke Petrasek 400 (11,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Luke Nelson/Kamil Łączyński, Michał Michalak, Ryan Taylor, Luke Petrasek, Nick Ongenda.



Wyniki: Zastal (w, 70:79), Dziki (d, 79:70), Czarni (w, 86:104), Spójnia (d, 72:64), Stal (w, 85:87), Trefl (w, 93:108), Twarde Pierniki (d, 83:66), Legia (w, 86:94), Górnik (d, 91:60), GTK (d, 96:88), Arka (d, 88:98), Śląsk (w, 89:86), King (d, 92:78), MKS (w, 77:87), Start (w, 83:95), Zastal (d, 66:76), Dziki (w, 94:101), Czarni (d, 92:86), Spójnia (w, 68:83), Stal (d, 92:79), Trefl (d, 77:85), Twarde Pierniki (w, 89:97), Legia (d, 77:85), Górnik (w, 71:75), GTK (w, 74:90), Arka (w, 85:97), Śląsk (d, 97:70), King (w, 89:92), MKS (d, 95:91), Start (d, 82:83), Twarde Pierniki (d, 86:69), Twarde Pierniki (d, 107:76), Twarde Pierniki (w, 105:82), Twarde Pierniki (w, 81:98).

PP: Śląsk (w, 99:93), King (w, 77:73).

FIBA Europe Cup: BC Dnipro (d, 114:71), Sassari (w, 69:66), Sporting Lizbona (d, 93:63), BC Dnipro (w, 63:100), Sassari (d, 83:86), Sporting Lizbona (w, 83:97), MHP Ludwigsburg (w, 86:71), Spirou Basket (d, 82:91), Fribourg Olympic (d, 78:72), MHP Ludwigsburg (d, 84:92), Spirou Basket (w, 87:83), Fribourg Olympic (w, 107:101).



Ostatnie mecze obu drużyn:

29.03.2025 Anwil Włocławek 77:85 Legia Warszawa

30.11.2024 Legia Warszawa pd. 86:94 Anwil Włocławek

20.04.2024 Legia Warszawa 96:87 Anwil Włocławek

26.12.2023 Anwil Włocławek 74:76 Legia Warszawa

05.02.2023 Anwil Włocławek 91:97 Legia Warszawa

16.10.2022 Legia Warszawa 78:70 Anwil Włocławek

09.05.2022 Legia Warszawa 87:77 Anwil Włocławek (play-off)

06.05.2022 Anwil Włocławek 71:77 Legia Warszawa (play-off)

04.05.2022 Anwil Włocławek pd. 79:83 Legia Warszawa (play-off)

19.03.2022 Anwil Włocławek 94:81 Legia Warszawa

14.11.2021 Legia Warszawa 74:73 Anwil Włocławek

17.01.2021 Legia Warszawa 85:76 Anwil Włocławek

03.10.2020 Anwil Włocławek 86:78 Legia Warszawa

18.01.2020 Anwil Włocławek 105:79 Legia Warszawa

08.10.2019 Legia Warszawa 87:94 Anwil Włocławek

19.03.2019 Anwil Włocławek 89:75 Legia Warszawa

24.11.2018 Legia Warszawa 72:103 Anwil Włocławek

18.01.2018 Legia Warszawa 60:95 Anwil Włocławek

05.11.2017 Anwil Włocławek 107:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 28-18

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 17-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,6 / 78,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 643 (śr. 19,5), Andrzej Pluta 406 (11,9), Michał Kolenda 335 (10,2), Ojars Silins 335 (9,9).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84), Górnik Wałbrzych (d, 86:55), Górnik Wałbrzych (d, 59:62), Górnik Wałbrzych (w, 64:74), Górnik Wałbrzych (w, 84:95).



Termin meczu: wtorek, 27 maja 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Włocławek, Al. Chopina 8 (Hala Mistrzów)

Ceny biletów: wyprzedane

Pojemność hali: 3963 miejsca

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski