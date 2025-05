Zapowiedź meczu

To już jest koniec

Piątek, 23 maja 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia rozegra swój ostatni mecz w sezonie 2024/2025 i jednocześnie zakończy ligę na piątym miejscu. Piłkarzom Legii nie uda się już awansować na czwartą lokatę, gdyż strata do Pogoni jest zbyt duża. Niemniej podopieczni Goncalo Feio przed własną publicznością będą chcieli zmazać plamę sprzed tygodnia, kiedy ulegli na wyjeździe Cracovii.



Gorzki wyjazd



W ostatniej kolejce Legia dosyć wyraźnie przegrała na wyjeździe z Cracovią. Legioniści tym samym udowodnili, że gra na tamtym stadionie wyjątkowo im nie służy, gdyż ta porażką była tam już ich czwartą z rzędu. Tego dnia trener Goncalo Feio zdecydował się nieco zamieszać w wyjściowej jedenastce, do czego raczej nas nie przyzwyczaił. Tym razem na lewej obronie zagrał Paweł Wszołek, a Rubena Vinagre został przesunięty nieco wyżej. W formacji ofensywnej swoje szanse dostali z kolei Ilja Szkurin i Mateusz Szczepaniak. Ten pierwszy w pełni ją zresztą wykorzystał, gdyż strzelił jedynego gola dla swojego klubu tego wieczoru. Niestety, o przegranej po raz kolejny zadecydowały błędy w defensywie, jak chociażby prosty kiks Steve'a Kapuadiego przy drugim trafieniu dla krakowskiego klubu.



Po tej porażce stało się już jasne, że sobotnie spotkanie ze Stalą nie zaważy już w żaden sposób na końcowym miejscu Legii w Ekstraklasie. Znajduje się ona na piątej lokacie ze stratą czterech punktów do Pogoni i przewagą pięciu "oczek" nad Cracovią. Patrząc statystycznie, to jest to najgorszy wynik stołecznego klubu od sezonu 2021/22, kiedy uplasował się na dziesiątej lokacie. Zauważyć można również niestety pewną tendencję spadkową. Dwa lata temu Legia zdobyła wicemistrzostwo, rok później zajęła już miejsce na najniższym stopniu podium, a teraz w ogóle wyleciała poza najlepszą trójkę. Wobec takiego wyniku nadal niewiadomą pozostaje przyszłość Goncalo Feio - pomimo tego, że do zakończenia sezonu pozostało już niewiele czasu. Według medialnych doniesień, Michał Żewłakow miał zaproponować Portugalczykowi nową umowę, jednak on sam nie zgodził się na propozycję bezwarunkowo. Aktualnie obydwie strony są w trakcie negocjacji. Nie można więc wykluczyć, że w sobotę Feio zagra swój pożegnalny mecz na Łazienkowskiej, chociaż bliżej jest mu do pozostania na kolejny sezon.



Bez Ziółkowskiego, ale z Kucharczykiem



Ze Stalą Mielec nie będzie mógł zagrać Jan Ziółkowski, który przeciwko Cracovii otrzymał ósmą żółtą kartkę w tym sezonie. Zgodnie z regulaminem, środkowego obrońcę czeka więc przymusowy jeden mecz pauzy. Jego miejsce na środku defensywy może zająć Artur Jędrzejczyk lub ewentualnie Rafał Augustyniak. Poza Ziółkowskim Feio nie powinien mieć problemów ze skompletowaniem składu. Wszyscy pozostali gracze są w pełni sił na ostatni mecz tego sezonu przeciwko Stali. Stali, która na Łazienkowskiej czuje się ostatnimi czasy dosyć swobodnie. Na pięć ostatnich ich wizyt w Warszawie, aż trzykrotnie schodzili z boiska jako wygrani. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w październiku 2023 roku, gdy gospodarze niespodziewanie ulegli gościom 1-3.



Dosyć zaskakujące informacje pojawiły się na kilka dni przed meczem. Mianowicie do kadry zgłoszony został Michała Kucharczyka, który najprawdopodobniej dostanie w sobotę szansę pokazania się przed publicznością na Łazienkowskiej i tym samym zaliczenia swojego 350 oficjalnego spotkania w barwach "Wojskowych".



fot. Woytek / Legionisci.com



Zawodnicy z Mielca przyjadą do stolicy z dodatkową motywacją. Chcą oni jak najlepiej zakończyć tegoroczny sezon w Ekstraklasie, gdyż od przyszłego sezonu przyjdzie im już grać na zapleczu najwyższej klasyy rozgrywkowej. Najbliższy rywal Legii przed ostatnią kolejką zajmuje 16. miejsce w tabeli ze startą sześciu punktów do ostatniej bezpiecznej lokaty, która okupowana jest przez Zagłębie Lubin. Tym samym niepowodzeniem zakończyła się misja ratowania klubu przed spadkiem, którą na początku kwietnia powierzono w ręce Ivana Djurdjevicia, kiedy mianowano go pierwszym trenerem Stali. Pod jego wodzą klub rozegrał siedem spotkań, w których wygrał tylko raz, zanotował cztery remisy i dwie porażki. Pewnym jest, że Stal w przerwie pomiędzy sezonami przejdzie spora rewolucję kadrową, chociaż wstępnie z posadą nie powinien pożegnać się trener, który ma kontrakt do końca czerwca przyszłego roku.



Najskuteczniejszy Polak



W drużynie Stali można wyróżnić tak naprawdę jednego zawodnika. Mowa o Piotrze Wlazło, który jest najlepszym strzelcem drużyny z dziesięcioma golami na koncie. Co ciekawe, doświadczony 35-latek może pochwalić się również nie lada wyczynem, ponieważ jednocześnie jest najskuteczniejszym Polakiem w całej Ekstraklasie. W klasyfikacji strzelców znajduje się przed nim co prawda aż ośmiu graczy, jednak żaden z nich nie pochodzi z Polski. Drugim z najskuteczniejszych graczy Stali nadal pozostaje Ilja Szkurin, który od wielu miesięcy jest już napastnikiem Legii. Dla Białorusina sobotni mecz będzie pierwszą okazją, aby móc zmierzyć się na boisku z kolegami ze swojej poprzedniej drużyny.



Gdzie obejrzeć?



Mecz 34. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Stal Mielec odbędzie się w sobotę, 24 maja o godz. 17:30. Transmisję będzie można zobaczyć w Canal+ i Canal+ 360. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.