Luquinhas i Pekhart odchodzą z Legii

K - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znając życie kupią słabszego i my tęsknić za Luquinhasem odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play.pl Dla mnie to zero niespodzianki. To nie ten sam Luqi. Przyjmuje piłkę na 2 metry, prowadzi jak na podwórku metr od siebie, już nie pamięta co to jest krótko piłka przy nodze z czego kiedyś słynął w pełnym biegu, a.bez czego nie da się dryblować Mnóstqo koszmarnych strat z powodów jak wyżej. Dla mnie absolutnie bez żalu. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.orange.pl Kupujemy Vinagree, który nie broni i nie ma liczb, z biegiem czasu jest coraz słabszy a pozbywamy się Luquinasa, to dla mnie nie zrozumiałe. odpowiedz

go(L)op - 2 godziny temu, *.shlnet.pl dziwna sprawa z Luquinhasem, dla mnie pozytywny zawodnik, hmm szkoda odpowiedz

zawiedziony - 2 godziny temu, *.79.192 Mają za dużo pieniędzy a następnie złapie się kogoś z łapanki za 1,5 mln i będzie ooooooj nic się nie stało odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 2 godziny temu, *.233.171 Dziękujemy za godne reprezentowanie Legii! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.246.56 Pekharta nie żałuję,bo i tak zespół nie umiał wykorzystać jego nielicznych walorów ale Luquinasa to kim zastąpimy? Kunem czy Chodyną 😂 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Luqiego szkoda,ale to dobra decyzja klubu! Za te pieniądze można mieć zawodnika przynajmniej 5 lat młodszego i na pewno nie gorszego,o lepszych parametrach fizycznych.Powodzenia Luqi w nowym klubie!🙂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Luquinhas pełnił ważną rolę w tym sezonie, ale to bardziej koledzy nie dojeżdżali niż on grał szczególnie dobrze. Jeden dyrektor zapowiada dużo roszad, a drugi mówi, że nie musi być trudno zastąpić Luquinhasa piłkarzem młodszym o podobnych walorach. Nie dziwię się, że nie zostanie wykupiony. odpowiedz

Grinder - 3 godziny temu, *.play.pl trzeba powiedzieć szczerze - starym chłopom dziękujemy; czas na powiew świeżości odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Dzięki Panowie. Zdrówka i powodzenia odpowiedz

Afro - 3 godziny temu, *.79.120 Dziękujemy odpowiedz

