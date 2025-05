Luquinhas pożegnał się z Legią

Niedziela, 25 maja 2025 r. 11:26 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa nie skorzystała z klauzuli wykupu wpisanej w umowę wypożyczenia Luquinhasa z brazylijskiej Fortalezy EC. Skrzydłowy w trakcie swojego rocznego pobytu w Warszawie nie zdołał przekonać zarządu, że warto wydać na niego ponad milion euro. Po ostatnim ligowym spotkaniu ze Stalą Mielec Brazylijczyk został pożegnany przez klub i kibiców.