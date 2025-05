Koszulki Fear no one do kupienia na Żylecie

Sobota, 24 maja 2025 r. 11:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy sprzedawać będą dziś koszulki z motym oprawy zaprezentowanej na meczu z Chelsea - "Fear no one". Te nabywać będzie można na Żylecie od 16:45 do 17:15 naprzeciwko gniazda (na promenadzie), a także w przerwie meczu pod gniazdem. Cena: 80 złotych. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na kolejne legijne oprawy.