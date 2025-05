Debiut Wyganowskiego w Legii

Sobota, 24 maja 2025 r. 19:16 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 85. minucie ostatniego ligowego spotkania sezonu 2024/25 na boisku pojawił się Aleksander Wyganowski. Dla 15-latka był to debiut w warszawskim klubie. Tym samym Wyganowski stał się drugim najmłodszym debiutantem w barwach stołecznego zespołu.









Wyganowski jest wychowankiem KS Halinów, a swoje umiejętności rozwijał również w Escoli Varsovia. Do Legii trafił w 2023 roku. Pomocnik do tej pory występował w drużynie juniorskiej, w której rozegrał w tym sezonie 18 meczów. Zagrał również jedno spotkanie w III-ligowych rezerwach. Z pierwszą drużyną pojechał na zimowy obóz przygotowawczy do hiszpańskiej Olivy.