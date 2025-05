Plan przygotowań Legii do sezonu 2025/26

Za nami sezon 2024/25. Teraz piłkarze i sztab Legii Warszawa udadzą się na urlopy. 16 czerwca rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu. Jak już informowaliśmy, zespół wyjedzie latem na zgrupowanie do Austrii, do miejscowości Leogang. Na razie nie wiadomo, ile rozegra tam sparingów i z kim. Pierwszy mecz sezonu zaplanowany jest na 10 lipca - wówczas legioniści zagrają spotkanie 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Liga rozpocznie się 18 lipca.

Adam - 32 minuty temu, *.torun.pl Legia jeszcze może być przesunięta do drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy bez grania w pierwszej. Zadecyduje o tym finał pucharu Chorwacji (w czwartek). Legia nie będzie grać w pierwszej rundzie jeżeli puchar zdobędzie Slaven Koprivnica. Jeżeli puchar zdobędzie NK Rijeka to Dynamo Zagrzeb zagra bezpośrednio w Lidze Europy, a przesunięta do drugiej rundy będzie Szachtar Donieck. odpowiedz

Jumbo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl a za co taki bonus ? na budowę formę ślifować , jeden z francji nauczy resztę roboty odpowiedz

danieLo - 1 godzinę temu, *.att.net A co z trenerem? odpowiedz

