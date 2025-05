PLB: KB Legia 14-4 CKB Potężnie Ciechocinek

W meczu 4. kolejki Polskiej Ligi Boksu, pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa pewnie pokonali CKB Potężnie Ciechocinek 14-4. Legioniści utrzymali prowadzenie w ligowej tabeli - nasz zespół jest wciąż niepokonany. Kolejny mecz czeka legionistów 6 czerwca na wyjeździe z RKB Wisłokiem Rzeszów. Tydzień później Legię czeka domowe spotkanie z Pomorzaninem Toruń. Pięściarze Legii od samego początku meczu z ekipą z Ciechocinka mieli wyraźną przewagę i wygrywali walki w kolejnych kategoriach wagowych. Zaczęło się od zwycięstw Nikolasa Pawlika, Elvira Karimova, Jakuba Sulęckiego i Mateusza Grejbera. Ten ostatni był bardzo bliski by skończyć swoją walkę przed czasem. Następnie w kat. -75kg zwyciężył Rami Kiwan, a w walce Nikodema Kozaka sędziowie niespodziewanie (stosunkiem głosów 2:1) wskazali na wygraną Alana Figury. Kolejną walkę w kat. -85kg 2:1 wygrał Konrad Kaczmarkiewicz. W przedostatniej walce Adam Tutak miał zdecydowaną przewagę nad swoim przeciwnikiem - Jakubem Żurowskim, więc tym bardziej dziwić mógł ostateczny wynik sędziów, tj. 2:1 na korzyść legionisty. Na zakończenie meczu Alexey Sevostyanov niespodziewanie przegrał z Pawłem Wardynem, jednogłośną decyzją sędziów - to pierwsza porażka tego pięściarza na polskich ringach. Wyniki legionistów: kat. -55kg: Nikolas Pawlik - Dominik Stasiak 2:0 kat. -60kg: Elvir Karimov - Mateusz Jonski 2:0 kat. -65kg: Jakub Sulęcki - Wadom Konszewicz 2:0 kat. -70kg: Mateusz Grejber - Mateusz Urban 2:0 kat. -75kg: Rami Kiwan - Aleks Urbański 2:0 kat. -80kg: Nikodem Kozak - Alan Figura 0:2 kat. -85kg: Konrad Kaczmarkiewicz - Marcin Trzaskowski 2:0 kat. -90kg: Adam Tutak - Jakub Żurawski 2:0 kat. +90kg: Alexey Sevostyanov - Paweł Wardyn 0:2

