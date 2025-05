Szczepaniak odejdzie przez decyzje Feio?

W kontrakcie młodego pomocnika był zapis o automatycznym przedłużeniu umowy w przypadku rozegrania określonej liczby minut. W obecnym sezonie Szczepaniak rozegrał 226 minut i wygląda na to, że zabrakło niewielu. Niewykluczone więc, że Legia straci młodzieżowca, bo do gry mogą włączyć się inne zespoły z Ekstraklasy. W przeszłości Legia w ten sposób straciła Szymona Włodarczyka . Według informacji dziennikarzy punktów zapalnych było więcej Trener: - chciał nowy sezon zacząć z nowym bramkarzem i nie widział w roli numer jeden Kacpra Tobiasza - oczekiwał zmian w sztabie motoryczno-medycznym. Nie chciał współpracować z Bartoszem Bibrowiczem , Bartoszem Kotem i Mateuszem Dłutowskim Cały artykuł przeczytacie na przegladsportowy.onet.pl .

Tuż po zwolnieniu Goncalo Feio pojawiły się pierwsze informacje na temat powodów, dla których Legia podjęła taką decyzję. Przegląd Sportowy informuje, że decyzja mogła zapaść dopiero po niedzielnym meczu ze Stalą Mielec, w którym nie wystąpił Mateusz Szczepaniak . To po tym miał się wściec właściciel klubu Dariusz Mioduski . Dlaczego?

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.play.pl Akurat w sprawie Tobiasza i przygotowania fizycznego to Feio ma rację, tylko, że on w miejsce Tobiasza sprowadził Vladana Vladanowicza a trenera przygotowania fizycznego trzeba było zmienić w grudniu i to nie na koleżkę z Motoru. odpowiedz

