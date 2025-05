Kto trenerem Legii? Lista potencjalnych kandydatów

- Nenad Bjelica (53 l.) - do grudnia 2024 prowadził Dinamo Zagrzeb, obecnie bez klubu. - Alaksiej Szpileuski (37 l.) - ostatnio był szkoleniowcem Arisu Limassol, w zakończonym sezonie zdobył wicemistrzostwo Cypru, obecnie bez klubu. - Henning Berg (55 l.) - do dziś był trenerem AEK-u Larnaka, z którym zdobył puchar Cypru i 4. miejsce w lidze. Prowadzi rozmowy z Omonią Nikozja. - Eugen Polanski (39 l.) - trener rezerw Borussii Mönchengladbach

Mateusz z Gór - 4 minuty temu, *.orange.pl To są nazwiska, które w ciągu ostatniego roku przewinęły się przez polskie media, bo jakiś dziennikarz coś napisał. Szanse, że padnie akurat na kogoś z nich są raczej iluzoryczne. odpowiedz

Tre - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Tuzy trenerki… odpowiedz

Kristof - 7 minut temu, *.ziggo.nl Odbudować Legie może tylko i wyłącznie Sławomir Peszko. odpowiedz

Grająca ofensywnie - 8 minut temu, *.cityconnect.pl Taka ze wygrywała w eliminacjach LM z faworyzowanym celtikiem 4:1 (dwóch karnych nie strzelił dla Legii Vdorljak!!!) a w Glasgow pokonaliśmy ich 2:0 i .. nie awansowalismy do LM gdyz wystawili (nie pamiętam imienia tej KOBIETY! *kierownik drużyny" ) Bartka Bereszynskiego na 2 ostatnie minuty a on miał bana na mecz za kartki w poprzednim sezonie!!! Potem w LE na 6 meczów w grupie wygraliśmy 5! W mojej pamięci Legia grała z polotem i bardzo ofensywanie. Jestem za Heniem!!! odpowiedz

Bonżur - 19 minut temu, *.plus.pl Przypomni ktoś jaka była Legia za Berga? odpowiedz

Krzeszczu - 8 minut temu, *.tele2.se @Bonżur: poza dwumeczem z celticiem totalna padaka. Laga i oby jakos. Na udo.

O faworyzowaniu kilku wybrancow nie wspomne. Uparty jak osiol.

Ja wiazalem z tym LLL przeogromne nadzieje. A wyszla jedna wielka kupa💩. odpowiedz

LG - 5 minut temu, *.centertel.pl @Bonżur: 19 grudnia 2013 roku zastąpił Jana Urbana na stanowisku szkoleniowca Legii Warszawa[1]. Zdobył z nią mistrzostwo Polski w sezonie 2013/2014. Jest to jego pierwsze trofeum w karierze trenerskiej. Rok później Legia również zdobyła Puchar Polski, a także została wicemistrzem kraju. odpowiedz

Błażej - 4 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Bonżur: To była ta, która weszłaby do LM, gdyby nie błąd z Bereszyńskim, a później świetnie radząca sobie w LE. Naprawdę świetny okres był wtedy. W końcówce miał mocniejszy kryzys w lidze i jak to u nas, przy pierwszym dużym kryzysie, nastąpiło zwolnienie. odpowiedz

