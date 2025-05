30.05-1.06: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę w Gdańsku rozegrany zostanie finałowy turniej mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet, w którym zawodniczki Legii Warszawa powinny zdobyć tak jak w ostatnich latach wicemistrzostwo kraju. Tego samego dnia o 20:00 na stadionie przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Bemowie, rugbiści Legii zagrają finałowe spotkanie z AZS-em AWF Warszawa o prawo gry w barażu o awans do ekstraligi. W sobotę w godzinach 12:00 - 18:00 w LTC odbywać się będzie Dzień Dziecka z Legią. Istenieje możliwość bezpłatnego dojazdu z Łazienkowskiej. Rozkład jazdy: 30.05 g. 19:45 Unia Skierniewice - Legia II Warszawa 31.05 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Chojniczanka Chojnice 31.05 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Polonia Bytom 31.05 g. 20:00 Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11] Międzynarodowy Turniej koszykówki roczników 2007-08: 30.05 g. 17:00 Legia Warszawa - Saulė (Litwa) [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 30.05 g. 19:15 Legia II Warszawa - Stella Roma [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 31.05 g. 17:45 Legia Warszawa - Stella Roma [kosz, ul. Geodetów 1]

