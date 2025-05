Piłka na sezon 2025/26 w Ekstraklasie

Poniedziałek, 26 maja 2025 r. 11:09 źródło: Ekstraklasa

Adidas zaprezentował oficjalną piłkę meczową, jaką rozgrywane będą spotkania w Ekstraklasie w sezonie 2025/2026 – Konektis Pro.