- Artur Jędrzejczyk dostał od Legii nowy kontrakt jeszcze przed wyjazdem na urlop i podpisał go - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.

Zięciu - 44 minuty temu, *.play.pl Morda, hejterzy!🤬 Poco ujadacie bez sensu i plujecie jadem? Jędza to Legionista z krwi i kości. Szacunek się należy. Na słabszego rywala spokojnie da radę, a poza tym nie będzie przecież podstawowym graczem. odpowiedz

hugon - 57 minut temu, *.tpnet.pl Całe szczęście. Byle do przodu Artur! odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ten klub pod wodzą amatorów czeka zagłada. odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.play.pl Jeden slot zajety. Ciekawe czy nowy trener mial cos do powiedzenia. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Super. Jędza kapitanem i wzorem dla innych. odpowiedz

znawca. - 2 godziny temu, *.inetia.pl wręcz fantastyczna wiadomość całą Warszawa wstrzymała oddech kumpel kumplowi załatwił znowu rok wspaniałego i luksusowego życia.Jak w tej piosence Warszawa da się lubić odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl @znawca.: Odwdzięczy się 8-10 żółtymi kartkami i dwukrotną próba pobicia kogoś. Sportowo to dramat...znależć mu inne zajęcie a nie grę w 1 drużynie odpowiedz

Przemo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @meter: Trochę szacunku dla Legendy, która wprowadza świetną atmosferę do szatni! odpowiedz

