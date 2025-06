2-4.06: Rozkład jazdy

Poniedziałek, 2 czerwca 2025 r. 08:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o 20:00 w hali na Bemowie, koszykarze Legii zagrają trzeci półfinałowy mecz play-off z Anwilem Włocławek. Transmisja w Polsacie Sport. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny! W środę na stadionie Hutnika Warszawa przy ul. Marymonckiej 42, rezerwy Legii zagrają finałowe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z czołowym zespołem IV ligi, CK Troszyn. Wygrana zapewni Legii II awans do rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2025/26 na szczeblu centralnym.



Pięcioboiści Legii rozpoczną rywalizację na Mistrzostwach Europy do lat 22 w Zielonej Górze. Startować będą Maja Biernacka, Hanna Jakubowska, Małgorzata Karbownik, Maksymilian Dobosz, Franciszek Dubrawski, Igor Radomyski i Hubert Skibiak.



Rozkład jazdy:

2.06 g. 20:00 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

4.06 g. 19:00 Legia II Warszawa - CK Troszyn [ul. Marymoncka 42]