Na stadionach: Gods of ultras

Wtorek, 27 maja 2025 r.

Ostatnia kolejka ekstraklasy rozgrywana była w sobotę o tej samej porze. Dzięki wygranej, przed własną publicznością tytuł mistrzowski świętowali fani Lecha, którego ultrasi z tej okazji przygotowali dwie choreografie. Sporo emocji było równolegle w Białymstoku, gdzie toczyła się walka o miejsce na podium, gwarantujące grę w kolejnym sezonie w europejskich pucharach. To ostatecznie przypadło Jagiellonii, której kibice mają za sobą bardzo udany sezon, który zwieńczyli dwiema choreografiami. Portowcy na ten daleki wyjazd wybrali się w bardzo dobrej liczbie, wypełniając białostocką klatkę do ostatniego miejsca.



Oprawy na swoich meczach pokazali także kibice Lechii, Rakowa i Zagłębia Lubin. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pojawiła się w Gdańsku GieKSa wraz ze zgodami.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - GKS Katowice (1221)

Lechiści zaprezentowali oprawę - transparent "Niech płaczą ligowe leszcze...", sektorówkę, a także kolejny transparent - "Ultraklasa trwa w najlepsze", chorągiewki oraz racowisko. GieKSa przyjechała w bardzo dobrej liczbie - 1221 osób.



Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (900)

Białostoczanie na meczu, który ostatecznie zagwarantował im awans do europejskich pucharów, pokazali się w młynie z bardzo dobrej strony. Ultrasi najpierw zaprezentowali dwuczęściową kartoniadę tworzącą hasło "Zawsze wierni". Później rozciągnęli malowaną sektorówkę przedstawiającą wojownika wokół chorągiewek w barwach oraz obramówki z rac i transparent "Gods of ultras". Portowcy w bardzo dobrej liczbie na tym dalekim wyjeździe.



Górnik Zabrze - Korona Kielce (650)

Ponad 21 tys. kibiców na trybunach w Zabrzu. Koroniarze mogli spotkanie obejrzeć dzięki uprzejmości Górnika - kielczanie stawili się w 650 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (17). Przyjezdni z dwiema flagami.



Zagłębie Lubin - Cracovia (521)

Fani Cracovii w przyzwoitej liczbie stawili się na ostatnim wyjeździe obecnego sezonu. Zagłębie z kilkuczęściową oprawą. Najpierw rozciągnęli malowany transparent "Pomimo ciągłej szarości...", nad którym odpalili świece dymne, następnie przedstawili transparent "Jesteśmy tu z chorej miłości", nad którym odpalili świece dymne w barwach klubowych oraz kilkadziesiąt rac.



Raków Częstochowa - Widzew Łódź (350)

Widzewiacy w komplecie stawili się na bliskim wyjeździe. Raków zaprezentował pasy materiału tworzące herb w wieńcu laurowym plus skromne ilości piro.



Lech Poznań - Piast Gliwice (289)

Dzięki wygranej swojej drużyny, lechici na meczu z Piastem świętowali tytuł mistrzowski. Kolejorz zaprezentował malowaną sektorówkę przedstawiającą piłkarza trzymającego puchar za mistrzostwo kraju, transparent "Moja i twoja nadzieja" oraz racowisko pośród kartoniady w barwach. Na koniec meczu lechici rozciągnęli jeszcze sporych rozmiarów płótno "Mistrz Polski 2025" i odpalili spore ilości rac. Piast przyjechał w 289 osób.



Legia Warszawa - Stal Mielec (212)

Stal Mielec miała dofinansowany wyjazd przez klub - w Warszawie pojawiło się ich 212, tym delegacja Sandecji. Przyjezdni z czterema flagami. Legionistów na trybunach ponad 25 tys. Wywiesili dwa transparenty skierowane do Trzaskowskiego, a także płótno skierowane do klubowych działaczy - "Najpierw zbudujcie drużynę na miarę mistrzostwa Polski, potem kupimy bilety i karnety. STOP finansowaniu dziadostwa!". Fani Legii pożegnali Michała Kucharczyka, który zagrał w barwach Legii po raz 350.



Radomiak Radom - Motor Lublin (-)

Mecz bez kibiców gości z powodu braku klatki. Gospodarzy komplet na trybunach. Wywiesili transparent "Lepsze ustawki z kibicami niż przemarsze z pedałami".



Niższe ligi:



Pogoń Grodzisk Mazowiecki - KKS Kalisz (120)



Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków (117)

Hutnik wspierany na tym wyjeździe przez Stomil (44) i Wisłę Płock (38).



Wyjazd tygodnia: 1221 kibiców GKS-u Katowice w Gdańsku

Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Pogonią



