Druga edycja Muranowskiego Dnia Dziecka

Wtorek, 27 maja 2025 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 25 maja Muranowscy Legii Fani zorganizowali drugą edycję Muranowskiego Dnia Dziecka z Legią Warszawa. Od godziny 9:00 do 16:00 na terenie XLV LO im. Romualda Traugutta przy ulicy Miłej 26 świetnie bawiły się setki dzieciaków. Cieszymy się, że zarówno dzieciaki, jak i dorośli tak licznie stawili się na tej imprezie i doskonale spędzili czas.



Muranowski Dzień Dziecka - Hagi / 28 zdjęć









Legioniści wcześniej oplakatowali bardzo dużą część Muranowa. W niedzielę od rana na boisku do piłki trwał turniej piłkarski, w którym brało udział kilkanaście drużyn. Sportowa walka była bardzo emocjonująca - nikt nie odstawiał nogi. Wielkie brawa dla młodzieży. Koledzy poszczególnych ekip rozwiesili wokół boiska transparenty wspierające swoje młodzieżowe drużyny.



Wielką atrakcją nie tylko dla małolatów, ale i dla starszych było pojawienie się Arka Wrzoska, który za kilkanaście dni będzie walczył o pas KSW w trójmiejskiej Ergo Arenie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Dobrych Ludzi, na którym dostępne były legijne vlepki, bajkowe koszulki. Legioniści oceniali prace przygotowane w konkursie "Od małego za Legią na całego". Było miejsce na warsztaty judo, pokazy bokserskie, a także miejsce, gdzie młodzież mogła uczyć się malowania sprejami.



Dla najmłodszych uczestników pikniku organizatorzy przygotowali dmuchane zjeżdżalnie, a maluchów zabawiał Miś Kazek. Podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla SKLW oraz sklepu Żyleta. Wielkie brawa dla organizatorów i wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Do zobaczenia za rok!