NS: Koszulki Fear no one do kupienia w Źródełku

Poniedziałek, 26 maja 2025 r. 22:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę, w godzinach 19:00 - 21:00 w barze kawowym Źródełko, Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż koszulek z motywem oprawy z meczu z Chelsea - "Fear No One". "Jeśli doceniacie to, co robimy, i chcecie, aby w przyszłym sezonie oprawy dalej powstawały, to zapraszamy. Kupcie. Dołóżcie swoją cegiełkę. Ruch ultras będzie Wam wdzięczny. Cena 80 zł. Do zobaczenia" - informują Nieznani Sprawcy.