Legia zainteresowana niemieckim skrzydłowym

Opoku jest wychowankiem Hamburgera SV, a ostatnie dwa sezony spędził w 1. FC Kaiserslautern. W niedawno zakończonych rozgrywkach rozegrał 14 meczów, zdobywając 2 bramki i 4-krotnie asystując. Ogółem na zapleczu Bundesligi rozegrał 80 spotkań, w których zdobył 8 goli i 11 asyst. Zagrał także 6 spotkań w reprezentacji Niemiec U-20. Zazwyczaj występuje na lewej stronie, ale może również grać na prawej flance. Mimo 186 cm wzrostu, cechuje się dużą szybkością. Jego umowa z niemieckim drugoligowcem wygasa w czerwcu 2025 roku, więc do Legii może trafić za darmo, jako wolny zawodnik. Przez portal transfermarkt 26-latek jest wyceniany na 800 tysięcy euro. - Zawodnik był ostatnio na meczu Legii, oglądał też centrum treningowe. Jego transfer nie jest jeszcze przesądzony, bo piłkarz nie narzeka na brak zainteresowania. Niemniej jego przyjścia do Legii wykluczyć nie można - możemy przeczytać w artykule goal.pl.

