Bilety na półfinałowy mecz play-off z Anwilem (II etap)

Wtorek, 27 maja 2025 r. 09:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trwa drugi etap sprzedaży biletów na trzeci mecz półfinałowy koszykarskiej Legii z Anwilem Włocławek, który rozegrany zostanie 2 czerwca (poniedziałek) o 20:00 w hali OSiR Bemowo. Zakupu biletów mogą dokonać osoby, które były na co najmniej jednym naszym meczu II rundy obecnego sezonu (bez fazy play-off). Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ - kup bilet i wspieraj Legię w walce o wielki finał!



Sprzedaż otwarta rozpocznie się w piątek, 30 maja. Rywalizacja o awans do finału play-off prowadzona jest do trzech wygranych.



Ceny biletów na mecze z Anwilem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 40 zł/normalny - 50 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 60 zł /normalny - 70 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 70 zł / normalny - 80 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 80 zł / normalny - 90 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 90 zł / normalny - 120 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł

Bilet VIP II: ulgowy - 149 zł / ormalny - 239 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZE Z ANWILEM