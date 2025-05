Emanuel Ribeiro , jeden z asystentów Goncalo Feio , odchodzi z Legii Warszawa. Portugalczyk dołączył do sztabu pierwszej drużyny przed startem sezonu 2024/25, jego roczna umowa dobiega końca i nie podjęto rozmów na temat ewentualnego przedłużenia. Ribeiro potwierdził odejście i podziękował całej Legii za ostatnie 12 miesięcy.

Do Kibol w piżamie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kibicem się jest a nie bywa odpowiedz

Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.com.pl Ciekawe kto piłkarzy poinformuje kiedy do treningów mają wrócić i czy ktoś im da rozpiske ćwiczeń na urlop. Pewnie nikt lub kudłaty jakiś plan ułoży, strach się bać przyszłego sezonu, nie ma co kupować biletów i karnetów odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.com.pl @Kibol w piżamie: bedzie jak co sezon. zwykła prowizorka. a potem zdziwienie ze nie ma sukcesow... i kolejny trener na lata ktory bedzie do konca lata jesli sie noga w pucharach poslizgnie... a poslizgnie sie bo jak grac o cos skoro nie zna druzyny... odpowiedz

