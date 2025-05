Grzelak kandydatem na trenera Legii. Berg nie przyjdzie

W 2017 roku został asystentem trenera AIK Solna, a w latach 2019-2020 był asystentem selekcjonera reprezentacji Szwecji do lat 21. Następnie przez dwa lata (2020-2022) prowadził AIK Solna jako pierwszy trener. W marcu 2023 roku przeniósł się na Węgry i przez nieco ponad rok prowadził Fehervar, z którym zajął 4. miejsce w lidze. W lipcu 2024 roku podpisał kontrakt z innym węgierskim klubem - Ujpestem, ale i tam nie zabawił na długo, ponieważ został zwolniony jeszcze w trakcie rozgrywek. Ostatecznie zespół zakończył ligę na 7. miejscu. Grzelak nie może pochwalić się żadnymi poważnymi osiągnięciami ani żadnymi trofeami. Ma także bardzo niewielkie doświadczenie w łączeniu gry na kilku frontach, na czym szczególnie zależy Legii. W sezonie 2021/22 prowadził AIK Solna w eliminacjach do Ligi Konferencji - przygodę z europejskimi pucharami jego zespół zakończył na 4. rundzie eliminacyjnej, kiedy przegrał z czeskim 1. FC Slovácko. Kariera trenerska: 2020 AIK Solna - 9. miejsce w lidze 2021 AIK Solna - 2. miejsce w lidze 22/23 Fehérvár FC - 4. miejsce w lidze 23/24 Újpest FC - 7. miejsce w lidze Ostatnio mówiło się także o zainteresowaniu Legii Nenadem Bjelicą, ale nie wiadomo, czy Legia będzie w stanie sprostać jego oczekiwaniom finansowym. Z listy potencjalnych kandydatów wypadł także Henning Berg, który podpisał kontrakt z Omonią Nikozja.

W mediach pojawiają się kolejne nazwiska trenerów przymierzanych do pracy w Legii Warszawa. Jedną z rozpatrywanych przez stołeczny klub kandydatur ma być Bartosz Grzelak. 46-latek urodził się w Polsce, ale ma również obywatelstwo szwedzkie i tam zaczynał pracę jako trener. Ostatnio pracował w węgierskim Ujpescie, z którego po niespełna sezonie został zwolniony w maju, na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

