Grzelak kandydatem na trenera Legii. Berg nie przyjdzie

W 2017 roku został asystentem trenera AIK Solna, a w latach 2019-2020 był asystentem selekcjonera reprezentacji Szwecji do lat 21. Następnie przez dwa lata (2020-2022) prowadził AIK Solna jako pierwszy trener. W marcu 2023 roku przeniósł się na Węgry i przez nieco ponad rok prowadził Fehervar, z którym zajął 4. miejsce w lidze. W lipcu 2024 roku podpisał kontrakt z innym węgierskim klubem - Ujpestem, ale i tam nie zabawił na długo, ponieważ został zwolniony jeszcze w trakcie rozgrywek. Ostatecznie zespół zakończył ligę na 7. miejscu. Grzelak nie może pochwalić się żadnymi poważnymi osiągnięciami ani żadnymi trofeami. Ma także bardzo niewielkie doświadczenie w łączeniu gry na kilku frontach, na czym szczególnie zależy Legii. W sezonie 2021/22 prowadził AIK Solna w eliminacjach do Ligi Konferencji - przygodę z europejskimi pucharami jego zespół zakończył na 4. rundzie eliminacyjnej, kiedy przegrał z czeskim 1. FC Slovácko. Kariera trenerska: 2020 AIK Solna - 9. miejsce w lidze 2021 AIK Solna - 2. miejsce w lidze 22/23 Fehérvár FC - 4. miejsce w lidze 23/24 Újpest FC - 7. miejsce w lidze Ostatnio mówiło się także o zainteresowaniu Legii Nenadem Bjelicą, ale nie wiadomo, czy Legia będzie w stanie sprostać jego oczekiwaniom finansowym. Z listy potencjalnych kandydatów wypadł także Henning Berg, który podpisał kontrakt z Omonią Nikozja.

Czekoladowy Miś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Vukvić ewentualne Magiera i ch...j ! odpowiedz

zawsze można sięgnąć po - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de Kroczka lub Sroczka



UJ, ten co się ślini do guwnika w wiadrze też jest chętny



wraz z Bobikiem powiało światowym zarządzaniem odpowiedz

Michu - 1 godzinę temu, *.tom-net.pl Szkoda prądu na takie bajki odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.99.70 Grzelak nie, pamiętam że był strasznie szklany jak grał. Po co nam kontuzjowany trener??? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Krzeszczu: natomiast ty jestes idealnym i nieszklanym kandydatem na podszywacza. 💩🤮 odpowiedz

Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.com.pl Tylko nie bartek grzelak, przecież on był drewniany jak był u nas napastnikiem, zero charyzmy, mentalnie drugi chodyna odpowiedz

Zol - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przecież to nie ten 🤣🤣sprawdź sobie w gogle odpowiedz

Zol - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kibol w piżamie:

U nas był Bartłomiej Polak, ten jest Bartosz i szwed odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play.pl Najważniejsze kryterium to za darmo.!!!!!! odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Każdy dzień, każda decyzja to coraz większa żenada. Już lepiej jak trenerem zostanie któryś chłopiec od podawania piłek, przynajmniej ma Legię w sercu. odpowiedz

zioLeg - 2 godziny temu, *.maxon.pl Kur...za miesiąc mecze el. LE a my zamiast rozmawiać z wybranymi kandydatami to dopiero szukamy trenera ???

😤😤😤 ... żenada... odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Mioduskiego to całkiem pogieło żenada odpowiedz

cleo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl no i skończymy z Magierą... odpowiedz

Huwdu - 2 godziny temu, *.200.30 Wszyscy po KARNETY!!!!! To moze być historyczny sezon ze spadkiem z ekstraklasy!! odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.161.13 Jest "Jedną z rozpatrywanych przez stołeczny klub kandydatur" pomimo że "Ma także bardzo niewielkie doświadczenie w łączeniu gry na kilku frontach, na czym szczególnie zależy Legii."??? Przecież to się kupy nie trzyma. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tak jak pisałem - był jeden praktykant, zebrał pewne doświadczenie to go pogonili i teraz biorą kolejnego na naukę… Jak my mamy wejść na ten mityczny wyższy poziom?

Panie Pudel skoro skąpisz na transfery to weź chociaż trenera z doświadczeniem i twardą ręką, kogoś w stylu Wdowczyka… odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z nowym trenerem, będzie tak jak z nowym napastnikiem, poprostu jakiś się znajdzie... odpowiedz

LLL - 2 godziny temu, *.33.122 Nie może pochwalić się sukcesami,nie ma dużego doświadczenia-Tak! To znaczy właśnie nadaje się na trenera Legii!!!😁😜 odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl no to niech klub zrobi pierwszy dobry transfer za jakieś 5 mln euro to wtedy trenerzy sie zlecą. odpowiedz

Kowal.Irlandia - 2 godziny temu, *.67.124 Przed nami kluczowy sezon.Od nastepnego Ekstraklapa ma dwa miejsca w LM a u nas burdel .Obym sie mylił ale przy Kudłatym to i chyba Motor bedzie miał silniejszą kadrę nie wspominajac o pozistałych czterech klubach co skonczyły sezon przed nami... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.70.100 Przecież stajemy się klubem memem, tu nikt poważny nie przyjdzie.... odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl To chyba się nie zgadza z tym co mówił Michał Żewłakow. Jak dla mnie to kiepski kandydat. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Przecież poza 1 sezonem w AIK, to totalny przegryw!!! odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jedyny poważny kandydat czyli Berg już wybrał inny klub(zbierali sie do kontraktu jak do zakupu napastnika co w tym klubie jest nie tak....masakra)....ewentualnie z tych co proponują to Szpilewski...reszta to dramat.... odpowiedz

Mariol - 3 godziny temu, *.orangecustomers.net Kolejny słaby uczeń.Dramat. odpowiedz

Andrew - 3 godziny temu, *.186.144 No to jedziemy: Urban, Magiera, Michniewicz, Nawałka, Brzęczek, Vuković... Kto da więcej? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl Przeciez to jakis totalny fejk. Szukamy trenera, ktory umie grac w pucharach i lidze i niby chcemy goscia, ktory nigdy do pucharow nie wszedl.



NA PEWNO XD odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.180.86 Opcję "bez osiągnięć, za to tani" przerabialiśmy ostatnio odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl Kto k....a! No to mamy kandydata na trenera! W sam raz na obronę przed spadkiem! odpowiedz

Szantosz - 3 godziny temu, *.play.pl Dawać Peszkina! Jestem za. Ma być ktoś z charyzmą. odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.play.pl Nie wierzę, że to poważna propozycja. Ktoś czytał ile gościu ma punktów na mecz w kolejnych klubach? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @ZenekL3: pewnie menager go podsuwa Legii bo szuka klubu, a ludzi ełykają, że to nasza wina, ze sie takie nazwisko pojawia :d odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ja prdl ale degrengolada, brak cenzuralnych słów. Do czego ten kudłaty dureń doprowadził. Łapanka trenera, jak było w przypadku łapanki napastnika. Skończyło się na Szkurinie, z wiadomym dzisiaj skutkiem 🤬 odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: mam nadzieje ze to tylko jakies kaczki pseudodziennikarskie.....

Przecież wiadomo że kudły nie rzuci za dużo kasy na trenera... a to powinien być priorytet.... najpierw dobry (czyli pewnie drogi trener), ktory bedzie potrafil wykorzystac to co jest, a nie najpierw ściąganie drogich piłkarzy którzy niewiadomo czy odpala albo zbieranie szrotu z ekstraklasy....

Ale przecież ten dureń nie zgodzi się na samodzielnie myślącego i wymagajacego trenera..... ehhhhh.....😤😤👎👎 odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Wyrwikufel: chłopie, nie łykaj wszystkiego co ci media napiszą. odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.jjs.pl Podobno nikt poważny nie chce przyjść do tego burdelu. Niestety. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny na praktyki. I jeszcze do tego dobrze zarobi.

Znając życie skończy się na Urbanie lub jeszcze gorzej. odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bez jaj naprawdę.....już raz taki specjalista był...z 3 ligi.... odpowiedz

Janko - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Dawajcie Peszkę jeszcze na trenera i zgodnie z oprawą "Psy szczekają karawana jedzie dalej" odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.78.89 Może Michał Żewłakow zostanie trenerem na Łazienkowskiej można by go rozliczyć nareszcie za te pieniądze co wpadają mu na konto odpowiedz

he - 4 godziny temu, *.play-internet.pl a może Bartłomiej Grzelak?

co za różnica. odpowiedz

Hunter - 1 godzinę temu, *.play.pl @he:

pracuje jako asystent w Weszło więc jakieś tam doświadczenie z Czwartej Ligi ma odpowiedz

R - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Żenada . To trzeba było faje zostawić odpowiedz

Michal - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dziennikarskie brednie odpowiedz

cieciu - 4 godziny temu, *.23.66 niech się chłop nauczy fachu jak mu się taka okazja trafia odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.play.pl Nie, nie i jeszcze raz nie. Dość dziadowania, albo gramy o ,, Najwyższe cele " albo gramy o środek tabeli. Trzeba było nie zwalniać Feio i nie zatrudniać następnego do nauki odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Buahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To jest chyba jakiś bardzo mało śmieszny żart. odpowiedz

