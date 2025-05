Sasal: Wpółpraca z Legią to dla nas duża sprawa

Wtorek, 27 maja 2025 r. 20:10 Redakcja, źródło: TVP Sport

Trener Pogoni Grodzisk Maz., Marcin Sasal był gościem programu dotyczącego II ligi w TVP Sport. Podczas rozmowy wyjawił, że umowa o współpracy pomiędzy Pogonią i Legią Warszawa zostanie wkrótce podpisana.









- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Legią, bo jesteśmy małym klubem. Mieliśmy do tej pory zawodników wypożyczonych z różnych klubów, ale to były raczej takie wypożyczenia, bo ktoś ma gdzieś znajomości. Jest duży klub, który ma swój ośrodek treningowy na terenie naszej gminy, więc taka współpraca jest naturalna. Legia II występuje obecnie w III lidze, czyli niżej od nas. Są zawodnicy wypożyczani po Polsce, bo jeszcze nie mieszczą się w kadrze pierwszego zespołu Legii, ale są już za dobrzy na trzecioligowe rezerwy. Tam chcą też ogrywać piłkarzy, którzy są w wieku juniora. To jest zysk dla nas, że będą się mogli u nas rozwijać i coś osiągnąć. Dostaniemy dobrych zawodników z tego samego środowiska, nie muszą nigdzie wyjeżdżać. Współpraca z miastem i klubem Legia jest na dobrej drodze, żeby zaistnieć. Część zawodników Legii znajdzie u nas miejsce. Oczywiście, to nie jest tak, że ktoś będzie nam to narzucał. To my będziemy decydować, kto będzie u nas grał. Dziś było pierwsze robocze spotkanie w tej sprawie - byłem ja, prezes, przedstawiciele Legii, ustalaliśmy pewną koncepcję działa na na przyszły tydzień. Musimy porozmawiać z naszymi zawodnikami, wskazać nasze potrzeby. Wybieram się też na mecze Legii II, z Lechią i ten barażowy, żeby popatrzeć na zawodników. Coś na pewno z tego będzie. To duża sprawa dla naszego klubu, żeby związać się z klubem z takimi tradycjami. Umowa jest w tej chwili sprawdzana przez prawników obu stron i zostanie ona wkrótce podpisana przez burmistrza - powiedział Marcin Sasal.