Młodzież

Kolejni młodzi zawodnicy podpisali kontrakty z Legią

Środa, 28 maja 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legia Warszawa

Pierwsze zawodowe kontrakty z Legią Warszawa podpisali Bartosz Jukowski, Marcel Laszczyk i Szymon Siekaniec.









Bartosz Jukowski to zawodnik z rocznika 2009. Występuje w młodzieżowych zespołach Legii od dwóch lat (obecnie w drużynie U-17) jako obrońca, kiedy trafił do naszego klubu z Concordii Elbląg. Umowa z zawodnikiem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku.



Marcel Laszczyk to zawodnik zespołów U15 i U16 Legii. Urodzony w 2010 roku środkowy pomocnik związał się z Legią umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Laszczyk szkoli się w Legii od 2022, dokąd trafił ze Znicza Pruszków.



Szymon Siekaniec to zawodnik drużyny U16. Urodził się w 2010 roku. Jego nowa umowa z Legią będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Siekaniec występuje w Legii od lata 2024 roku, kiedy przeszedł ze Stali Rzeszów.