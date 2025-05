Alexey Sevostyanov nowym zawodnikiem KB Legia

Nowym zawodnikiem Klubu Bokserskiego Legia Warszawa został Alexey Sevostyanov . Alexey w obecnym sezonie reprezentował już barwy Legii w Polskiej Lidze Boksu. Zawodnik urodzony w Kazachstanie, który ma polskie obywatelstwo, jest czołowym pięściarzem w kat. -90 kilogramów, który m.in. wygrywał walki w meczach międzynarodowych, czy ostatnio triumfował podczas zawodów Pucharu Świata na warszawskim Torwarze. "To bokser, który łączy talent, ciężką pracę i ogromne zaangażowanie. Jego sportowy charakter idealnie pasuje do naszej drużyny - dlatego tym bardziej cieszymy się, że wybrał właśnie KB Legia Warszawa" - poinformowała legijna sekcja, mająca swoją siedzibę przy ul. Waldorffa na Forcie Bema.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.