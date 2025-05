Plus maja: Juergen Elitim i Steve Kapuadi

Piątek, 30 maja 2025 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Maj był ostatnim miesiącem sezonu 2024/25. Legia Warszawa rozpoczęła go w świetnym stylu - zwycięstwem 4-3 w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Ligowa końcówka nie była już tak kolorowa. Legioniści w czterech meczach zdobyli tylko cztery punkty. Stołeczna drużyna wygrała jedynie z Widzewem Łódź (2-0), ale musiała uznać wyższość Lecha Poznań (0-1) oraz Cracovii (1-3). W ostatnim spotkaniu "Wojskowi" podzielili się punktami ze spadkowiczem - Stalą Mielec - remisując 2-2. Najwięcej plusów od naszej redakcji w tym miesiącu otrzymało dwóch zawodników - Juergen Elitim oraz Steve Kapuadi.