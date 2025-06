Plus wiosny: Steve Kapuadi

Poniedziałek, 9 czerwca 2025 r. 10:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Runda wiosenna była dla Legii połowicznie udana. Legioniści dobrze poradzili sobie w europejskich pucharach, gdzie zaszli do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a także w Pucharze Polski, sięgając po końcowe trofeum. "Wojskowi" nie zrealizowali jednak najważniejszego celu - mistrzostwa Polski - tracąc szansę na tytuł praktycznie na samym początku wiosny i ostatecznie zajmując tylko 5. miejsce w tabeli. Łącznie stołeczny zespół rozegrał w rundzie wiosennej 23 mecze, notując bilans 11-4-8. Najwięcej plusów za te spotkania od naszej redakcji otrzymał Steve Kapuadi.