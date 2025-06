Plus sezonu: Steve Kapuadi

Środa, 11 czerwca 2025 r. 09:16 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Klasycznie, po każdym meczu sezonu 2024/25, w którym Legia rywalizowała na trzech frontach i rozegrała łącznie 55 spotkań, wystawialiśmy jej piłkarzom plusy i minusy. Rok temu najlepszym zawodnikiem okazał się Juergen Elitim. W minionym sezonie w naszej klasyfikacji z największą liczbą plusów zwyciężył Steve Kapuadi!