Msza kończąca sezon 2024/2025

Piątek, 30 maja 2025 r. 11:44 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 20:30 w kościele pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła przy ulicy Kobielskiej 10 odbyła się uroczysta msza święta dla kibiców Legii z okazji zakończenia sezonu 2024/2025, podczas której fani wyrazili wdzięczność Opatrzności za zdobycie dwudziestego pierwszego w historii Pucharu Polski. Nabożeństwo odprawił znany wszystkim fanom warszawskiego zespołu ksiądz Bogusław Kowalski.



Msza święta na zakończenie sezonu - Hugollek / 20 zdjęć









W świątyni zgromadziło się wielu sympatyków „Wojskowych”, którzy przed rozpoczęciem liturgii odśpiewali „Sen o Warszawie”. Wspomniano o zmarłych w ostatnich miesiącach zawodnikach i kibicach naszego klubu: Lucjanie Brychczym, Antonim Trzaskowskim czy Piotrze „Manianie” Krejerze.



Podczas kazania ksiądz Kowalski podkreślił, jak istotną rolę w życiu każdego kibica odgrywają kobiety i z jak trudnymi do pogodzenia się z i przetrawienia momentami fani bywają konfrontowani, co naturalnie stanowiło nawiązanie do ostatnich wyników Legii. Oprócz tego kapłan przytoczył także słynną porażkę 2-3 z Widzewem z 18 czerwca 1997 roku, przegrany przez Polskę mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Meksyku z 1969 roku, a także – z przymrużeniem oka – sytuację jednego z ministrantów, który na naszym stadionie bardzo chciał dopingować Legię na „Żylecie”, a finalnie oglądał spotkanie wraz z młodszym bratem z perspektywy trybuny rodzinnej.

Duchowny zaznaczył także, jak ogromnego poświęcenia dokonują kibice zgromadzeni na trybunie dla najzagorzalszych fanów, dopingując Legię przez niemal dwie godziny na stadionie, oraz że nasz klub będzie odpowiednio funkcjonował wówczas, gdy wszyscy będziemy funkcjonowali jak jedna drużyna – zarówno piłkarze, jak i działacze, jak i my.



Po mszy wszyscy uczestnicy nabożeństwa zgromadzili się przed kościołem, gdzie odśpiewali garść legijnych pieśni, odpalili race oraz pozowali do wspólnych zdjęć z duszpasterzem.