Media: Ianis Stoica w kręgu zainteresowań Legii

Stoica urodził się w Bukareszcie. Obecnie jest zawodnikiem pierwszoligowego rumuńskiego FC Hermannstadt. Wcześniej występował m.in. w FCSB, Petrolul czy FC Universitatea Cluj. Przez jakiś czas był związany z akademią Freiburga. Wg rumuńskich mediów, polskie kluby są gotowe wyłożyć za napastnika 1,2 mln euro, ale Rumuni oczekują co najmniej 1,5 mln euro, dlatego też najbliższe transferu jest Dinamo Zagrzeb. Decyzja ma zapaść po mistrzostwach Europy do lat 21. Ianis Stoica rozegrał w poprzednim sezonie łącznie 44 spotkania, strzelił 15 goli i zanotował 5 asyst.

oczywiście to plotki wypuszczane że coś się dzieje - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de ale problem jest zwykle ten sam czyli brak osoby kompetentnej która zna się na piłkarzach i jest pewna że potencjalny grajek jest wart kupna i należy o niego powalczyć przebijając inne oferty



przy wylokowanym przygłupie pasjonacie tenisa💩 wszystkie negocjacje zaczynają się od przedstawienia oferty która jest czasami nawet o połowę niższa od żądanej



a to od razu powoduje że stajemy się opcją ostatniego wyboru



po takich transferach jak Barcia czy Akfarela bardzo ważny jest też mental, te chłopki są z małych wsiowych klubików z zadupia i pomimo umiejętności nie odnajdują się w wielkim mieście a presja plącze im nogi



potwierdzają to też polskie zenki takie jak qń czy hodyn, dobrzy gdzieś w klubikach przy zajezdni autobusowej lub w miasteczku z jednym skrzyżowaniem odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jesteśmy waszą Stoicą.

Stoica nie dla Legii. odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.jjs.pl Podobno interesują się nim częstochowskie i jugole, więc:

STOICA NIE DLA LEGII!

🙂 odpowiedz

